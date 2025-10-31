da li ste znali?

Skrivena opcija na radijatoru pomoći će vam da uštedite struju

Mnogi se tokom zime pitaju na koji način mogu smanjiti troškove grejanja. Postoje dva jednostavna pravila koja treba poštovati.

Prvo, prostorije treba redovno provetravati, ali u kratkim intervalima, kako toplota koju radijator stvara ne bi otišla napolje. Drugo, preporučuje se da radijatori budu isključeni dok prostoriju provetravate. Na taj način termostat neće trošiti dodatnu energiju pokušavajući da nadoknadi nagli pad temperature.

Šta znače brojevi na termičkoj kapici?

Mnogima nije poznato da brojevi na termostatskoj kapici radijatora zapravo imaju praktično značenje. Radijatori koje možete kupiti često imaju termostat sa skalom od 0 do 5, gde svaki broj označava željenu sobnu temperaturu.

Evo pregleda:

0 – održava temperaturu oko 6-8°C

1 – temperatura od 12-13°C

2 – temperatura oko 15°C

3 – temperatura između 18-20°C

4 – temperatura od 22-24°C

5 – soba se može zagrejati i do 28°C

Važno je napomenuti da postavljanje termostata na najveću vrednost ne znači da će prostorija brže dobiti toplinu. Naprotiv, vazduh postaje suv, a račun za grejanje veći.

