U pravoslavnimdomovima slavski kolač zauzima posebno mesto na trpezi – on nije samo hleb blagoslova, već i simbol zajedništva, ljubavi i zahvalnosti prema Bogu i svetitelju kome se porodica moli. Kao što svaka domaćica s ljubavlju mesi testo i ukrašava kolač, tako se u svaki nabor, ružicu i listić utiskuje i deo duše, molitve i topline doma. Urešavanje slavskog kolača stoga nije samo pitanje lepote, već i čin duboke vere – svojevrsna molitva rukama.

U nastavku donosimo jednostavan recept, korak po korak, kako da sami napravite ukrase od testa koji će vaš slavski kolač učiniti ne samo ukusnim, već i dostojnim praznika.

Sastojci:

120 ml vode ili mleka

210 g brašna

1/2 kašičice soli

malo ulja

Foto: RINA

Priprema:

Za pripremu ukrasa za slavski kolač potrebno je malo sastojaka, ali mnogo ljubavi i strpljenja. U veću činiju sipajte vodu ili mleko, dodajte ulje, so i brašno. Najpre sve lagano promešajte kašičicom, a zatim rukama zamesite glatko testo. Kada postane mekano i elastično, prebacite ga na pobrašnjenu površinu i mesite nekoliko minuta, dok ne osetite da se pod prstima pretvara u glatku, poslušnu masu.

Umotajte ga u najlonsku foliju i ostavite da odstoji pola sata – da „odmori“ i postane savitljivo, spremno za oblikovanje. Nakon toga ga ponovo razvucite oklagijom na tanko, poput testa za pitu, i tada počinje najlepši deo – stvaranje ukrasa.

Pravljenje listića:

Reckastim sekačem za picu isecite tanke trake, a zatim ih dijagonalno podelite na male kvadratiće. Svaki kvadratić pažljivo oblikujte u listić tako što ćete jedan ugao suziti u peteljku, a po sredini nožem povucite finu liniju, zatim još dve bočne – kao nervaturu pravog lista. Ovi ukrasi unose prirodnu lepotu i blagost u izgled slavskog kolača.

Pravljenje ružica:

Od istog testa možete napraviti i ružice. Okruglom čašom isecite nekoliko malih krugova, svaki lagano razvucite kašičicom po obodu, pa ih nanižite jedan preko drugog. U sredinu stavite malu kuglicu od testa i pažljivo umotajte krugove oko nje. Dobićete nežan cvet ruže koji će, kada se ispeče, izgledati kao da je procvetao na pogači.

Pravljenje manjih cvetića:

Za manje cvetiće modlicom ili čašom isecite krugove prečnika oko dva centimetra. Svaki blago zarežite na jednom kraju i savijte donji deo. Pet takvih latica spojite u oblik cveta, a u sredinu stavite malu kuglicu testa. Možete ih kombinovati sa listićima ili ružicama, stvarajući bogat i skladan ukras.

Dodatne dekoracije:

Kalupima u obliku cvetova napravite još nekoliko dekoracija – svaki cvet zgnječite prstima po ivicama latica, složite ih jedan preko drugog i u centar dodajte kuglicu testa. Od traka i romboida možete napraviti cvetove koji podsećaju na male lepeze – skupite ih pri dnu, a u sredinu stavite urolanu trakicu.

Za još jedan oblik cveta, većom modlom isecite krugove, podelite ih na četiri dela, a svaku ivicu trouglića ukrasite viljuškom. Poređajte ih tako da se blago preklapaju, spojite po sredini i urolajte. Kada ih ispečete, otvoriće se u divne latice koje daju raskoš celom kolaču.

Završna faza:

Sve ukrase možete zalepiti belancem na slavski kolač desetak minuta pre kraja pečenja, ili ih posebno ispeći na 150 °C, da zadrže svetlu boju i finu teksturu. Bilo da se odlučite za jednostavne listiće ili bogate cvetove, svaki ukras koji napravite postaće tihi izraz molitve i pažnje – jer u slavskom kolaču, kao i u veri, sve što se radi sa ljubavlju ima poseban blagoslov.

