Pristala je da se uda za Arapina zbog novca

Poslednjih godina sve je više Evropljanki koje se udaju za bogate Arape — u nadi da će im brak doneti lagodan život, luksuz i finansijsku sigurnost. Mnoge od njih, međutim, ubrzo shvate da bajka ima i svoju tamnu stranu: stroga pravila, ljubomoru, kontrolu i poniženje. Jedna od njih je i Marjam, žena koja je svoju ispovest podelila kako bi druge upozorila na greške koje je i sama napravila.

Sudbonosni susret u Londonu

Marjam je svog budućeg muža upoznala kada je imala samo 18 godina, u Londonu. U to vreme još nije bila muslimanka.

– Izlazili smo nekoliko meseci, živeli zajedno, i bilo je mnogo svađa i fizičkih sukoba. Bio je neverovatno ljubomoran na moje prijatelje, pogotovo na muško društvo, ispričala je ona.

Njihova veza je ubrzo pukla, a nakon raskida Marjam je prešla u islam. U želji da pronađe "pravog vernika", obratila se lokalnoj provodačici koja je pomagala ženama iz bivšeg SSSR-a da se udaju za muškarce iz zemalja Persijskog zaliva.

Brak na brzinu

Provodadžija joj je ubrzo našla kandidata — muškarca iz Bahreina.

– Upoznali smo se 14. decembra, tri dana kasnije sam otputovala s njim, a do kraja meseca smo se već venčali, priča Marjam.

Njen novi suprug bio je 20 godina stariji od nje i već je imao jednu ženu. Insistirao je da se njihov brak ne otkriva prvoj supruzi, jer se Marjam plašila njene ljubomore. Takođe, nije je upoznao sa porodicom, budući da je njegova majka bila protiv druge žene — i sama je bila treća supruga u braku.

Život iza zatvorenih vrata

Na početku, činilo se da sve funkcioniše. Marjam je dobila trosoban stan i, kako kaže, muž nije bio bogat, ali je bio velikodušan. Dolazio bi svakog dana posle posla, provodio nekoliko sati s njom, a zatim se vraćao prvoj ženi.

Ipak, idila nije dugo trajala. Nakon mesec i po dana, brak se raspao.

– Nisam ni znala kako je podneo zahtev za razvod. Jednog dana je samo nestao, kaže Marjam.

Otišla je u Ujedinjene Arapske Emirate i započela novu vezu sa svojim bivšim udvaračem.

– U početku sam živela kao njegova ljubavnica, a kasnije smo se venčali, priznaje.

Zloupotreba i kontrola

Ubrzo je shvatila da je napravila istu grešku.

– Kontrolisao me u svemu. Zabranjivao mi je da razgovaram s porodicom i prijateljima, oduzimao mi je telefon, a jednom prilikom mi je čak spalio pasoš, opisuje Marjam.

Kaže da je bila potpuno zavisna od njega, bez ikakvog glasa u porodici. Brak je i ovaj put brzo propao.

"Arapski brakovi nisu bajka"

Marjam danas upozorava žene da ništa nije onako kako izgleda na društvenim mrežama.

– Mnogi Arapi se žene Slovenskinjama jer je to jednostavnije i jeftinije. One često ne poznaju islamske zakone i ne znaju koliko novca arapske žene traže za mahr (svadbeni poklon). Strankinje obično ne traže ništa, kaže ona.

Takođe upozorava da je predbračni ugovor obavezan:

– U ugovoru mora stajati koliko muž mesečno izdržava ženu i koliku sumu mora da plati u slučaju razvoda. Ako toga nema, žena nema nikakvu zaštitu.

Pravne zamke

Marjam ističe i važnu činjenicu: – Prema zakonima UAE, brak mora biti registrovan u porodičnoj knjizi. Ako nije, deca iz takvog braka možda neće imati pravo na pasoš i državljanstvo.

Životna lekcija

Danas Marjam kaže da više ne traži bogatstvo, već mir.

– Na početku sam mislila da su luksuz i status dokaz ljubavi. Sada znam da nema bogatstva koje može zameniti poštovanje i slobodu, zaključuje ona.

