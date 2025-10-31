Slušaj vest

Prema tarot horoskopu, saznajte kome će novembar doneti jasnoću, a ko će iskusiti korisnu neizvesnost. Koje energije i događaji vas očekuju u novembru - proverite koja je karta izvučena za svaki horoskopski znak.

Ovan

Tarot karta: Dva mača

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za vas novembar može predstavljati izbor, ali to ne znači da ste spremni da ga napravite. Izgleda da još uvek nemate dovoljno informacija da biste odmerili sve opcije i doneli odluku. Ako se osećate zaglavljeno u nekoj situaciji, pokušajte da ostanete mirni i strpljivi – sada nije vreme za drastične promene. Sumnje i neodlučnost mogu biti veoma iscrpljujuće, pa je pronalaženje ravnoteže trenutno prioritet. To zahteva da se oslobodite spoljašnjih stereotipa i da slušate sebe - korz rad sa psihologom.

Bik

Tarot karta: Vitez štapova

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Očekuje vas veoma aktivan mesec: moguća putovanja, nove ponude za posao ili pokretanje zanimljivih projekata. Imaćete dovoljno energije za sve - najvažnije je da budete spremni da se uključite, da se ne rasipate previše i da mudro odredite prioritete. Razumnom Biku može biti teško da popusti impulsu, ali u novembru će to biti samo nabolje - ne bojte se promena i pametnih rizika. Impulsivan i strastven mladić bi se mogao pojaviti u vašem životu ili da se ponovo rasplamsa varnica u vašoj vezi.

Blizanci

Tarot karta: Sedam štapova

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

U novembru se mogu pojaviti prepreke na putu ka vašim ciljevima - međutim, verovatno neće biti toliko značajne koliko zamišljate. Može vam se činiti kao da život testira vašu otpornost i istinitost vaše želje, bukvalno bacajući žbice u vaše točkove. Zadržite prisebnost i zapamtite da je ovo samo jedna od faza kretanja ka vašem cilju. Glavna stvar koju ćete morati da prevaziđete su sopstveni strahovi i sumnje. Verovatno se nećete ni suočiti sa onim čega se toliko plašite, ali odbijanje da krenete napred moglo bi vas koštati propuštenih prilika. U novembru je neodlučnost besmislena - hrabro idite napred i, ako je potrebno, ostanite pri svom stavu.

Rak

Tarot karta: Velika arkana

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

U novembru vas očekuju intenzivna emocionalna iskustva, koja mogu biti i pozitivna i negativna. Ova karta naglašava važnost odnosa uopšte i ukazuje na dobru kompatibilnost sa određenom osobom ili aktivnošću. Možda ćete upoznati i nekoga sa kim će vaša veza igrati značajnu ulogu u vašem životu. Što se tiče posla, novembar nije dobro vreme za rad nasamo - to je vreme za pronalaženje partnera i jačanje vašeg partnerstva. Novembar vam može predstaviti mnogo izbora - ljubav će vam pomoći da prevaziđete ove sumnje: slušajte svoje srce i ostanite verni svojim istinskim željama.

Lav

Tarot karta: Tri pehara

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar će Lavovima doneti dugo očekivani duševni mir, prijatne razonode i dobro društvo - ne propustite pozive na zabave i odvojite vreme za prijateljski razgovor. Prilike vam se mogu ukazati u krugu prijatelja. Takođe je važno da podelite svoje uspehe sa voljenima - a ako postoji razlog za radost, vredi slaviti! Novembar je vreme da se opustite i uživate u životu. Ako ste zauzeti rešavanjem određenih problema, karte vam obećavaju sreću, a podrška i pomoć mogu doći iz vašeg neposrednog okruženja.

Devica

Tarot karta: Točak sreće (Velika arkana)

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device, novembar će sigurno biti pun iznenađenja: očekuju vas iznenadne promene koje ćete morati da prihvatite, prilagodite se novim uslovima i nastavite dalje. Ako vas neka situacija muči, postoji velika šansa da će se brzo i odlučno rešiti. Ako vam je nedostajala sreće u nekom poduhvatu, može se ukazati dobra prilika ili unosna ponuda. Štaviše, mogu se ponoviti scenariji iz prošlosti – razmislite o svojim mislima i postupcima koji vode do toga. Može vam biti teško da se oslone na slučajnost, ali novembar vam ne ostavlja izbora: verujte toku života i prihvatite sve obrte sudbine sa zahvalnošću – tada životna iznenađenja mogu biti veoma prijatna.

Vaga

Tarot karta: Šest pehara

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Vage, novembar obećava ponovna okupljanja sa porodicom ili starim prijateljima, putovanja u rodna mesta ili čak samo okupljanje razreda - sve će to biti savršeno. Ako se osećate nostalgično, slobodno se prepustite - prijatna sećanja će vam pružiti resurse za sadašnjost. Takođe možete crpiti energiju iz kreativnosti, provođenja vremena sa decom ili ispunjavanja dugogodišnjih snova - to je savršeno vreme da se prepustite svom unutrašnjem detetu. U ličnim odnosima i radnom timu vlada topla i intimna atmosfera - možete zajedno planirati aktivnosti u slobodno vreme ili jednostavno uživati u malim, svakodnevnim životnim radostima.

Škorpija

Tarot karta: Stranica pentakla

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Škorpije, novembar bi mogao biti vreme pripreme za nešto novo, što zahteva fokus i koncentraciju. Sasvim je moguće da nećete samo učiti nešto novo, već ćete dobiti i priliku da primenite svoje znanje i veštine u praksi. Novembar donosi energiju postavljanja temelja i metodičnog rada ka rezultatima, ali ćete morati biti strpljivi. Fokus i pažnja posvećena detaljima su neophodni za rast. Ne štedite kada je u pitanju ulaganje u sebe i svoje znanje – to će se bogato isplatiti.

Strelac

Tarot karta: Devetka štapova

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelci kao da se zatvaraju od sveta i oprezni su prema svemu što se dešava u njihovim životima. Možda su prošle nezadovoljstva razlog za ovu odbrambenu poziciju – i sada želite da kontrolišete situaciju, što dovodi do napetosti i izolacije. Ili ste možda jednostavno umorni i stoga se otporni na promene. Karte vam govore da su vaši strahovi neosnovani i da čak i ako naiđete na teškoće na putu, imate snage da ih prevaziđete. Osećate se kao da ste pozvani da se borite, ali u stvarnosti je vaš položaj siguran, iako situacija može zahtevati izvestan napor. Ne postavljajte preterane zahteve pred sebe i održavajte svoj prirodni optimizam - tada je uspeh zagarantovan.

Jarac

Tarot karta: Vitez pentakla

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

U novembru, Jarčevi su fokusirani na svakodnevne stvari - zarađivanje novca i postizanje konkretnih rezultata. Ovaj period je odličan za učenje, usavršavanje veština, nadogradnju kvalifikacija i poslovna putovanja. Važno je svemu pristupiti odgovorno i savesno, čak i ako to traje duže nego što se očekuje. Vitez pentakla vas podstiče da se dosledno i metodično bavite hitnim pitanjima. Vaši napori će se isplatiti - karte ukazuju na profit, povoljne izglede i spor, ali siguran napredak u karijeri.

Vodolija

Tarot karta: Osmica pentakla

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vodolije bi trebalo da poslednji mesec jeseni posvete radu, u potpunosti se fokusirajući na detalje. Ovo je odlično vreme za unapređenje veština i primenu novih alata. Ne štedite vreme i energiju i uslediće dostojna nagrada. Ako je vaš trenutni fokus na odnosima, trebalo bi da postupate pažljivo i postepeno, obraćajući pažnju čak i na najsitnije detalje. Budite strpljivi i težite stabilnosti i dugoročnim rezultatima. Slobodoljubivim Vodolijama može biti teško da se koncentrišu, ali sada, da bi postigli značajne rezultate, potrebno je da obrate pažnju na svaki detalj. Istovremeno, karte savetuju da ne zaborave na odmor, kako bi izbegli pregorevanje od prekomernog radoholizma.

Ribe

Tarot karta: Četvorka mačeva

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Izgleda da su se Ribe negde prenapregle i sada im je potreban odmor i mir. Dajte sebi vremena da se oporavite, inače će vas život ionako naterati da usporite, ali ovog puta kroz bolest ili prisilno odugovlačenje. Sada nije vreme za brigu – potrebna vam je pauza od posla, studija, projekata i društvenih interakcija. Obnovite snagu i da unesite red u svoj um i srce. Odvojite se od spoljašnjeg sveta i fokusirate se na unutrašnji. Ono što vam um govori je važnije od onoga što drugi misle. Ne potiskujte osećanja i želje zbog prošlih neuspeha i ne zakopavajte svoje talente.

