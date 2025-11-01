Italijanska fokača među najpopularnijim jelima ove jeseni: Hrskava kora i bogat ukus koji obara sa nogu
Nakon što je Pinterest u avugstu objavio izveštaj koji je sumirao trendove za predstojeću jesen, postalo je jasno šta će obeležiti ovo godišnje doba.
Kada je reč o hrani, među trendovima se našla i italijanska fokača - hleb koji je poznat po hrskvoj kori i bogatom ukusu. Ako još uvek niste pokušali da napravite ovu vrstu hleba kod kuće, dobra vest je da recept za fokaču ne može biti jednostavniji.
Sastojci:
- 500g brašna
- 325ml vode
- g suvog kvasca
- dve kafene kašike šećera
- dve kafene kašike soli
- tri supene kašike maslinovog ulja
- čeri paradajz
- praziluk
- bosiljak
- morska so
Priprema:
Sjedinite suvi kvasac, šećer i vodu. Nakon deset minuta, dodajte brašno, so i maslinovo ulje, te mesite sve sastojke oko deset minuta. Ostavite testo da naraste – za to će vam biti potrebno oko sat vremena. Nakon toga, testo rasporedite na pleh. Na vrh stavite maslinovo ulje i morsku so, a prstima napravite rupice u testu.
Fokaču dekorišite čeri paradajzom, prazilukom i bosiljkom, a to učinite na način da kao rezultat dobijete dekoraciju u obliku trešnjica. Hleb pecite oko 20 ili 25 minuta u rerni koju ste prethodno zagrejali na 220 stepeni. Fokaču možete da dekorišete na bezbroj načina – a to je jedan od glavnih razloga zbog kojih obožavamo ovu italijansku vrstu hleba.
(Kurir.rs/Journal)
