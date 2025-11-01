Slušaj vest

Nakon što je Pinterest u avugstu objavio izveštaj koji je sumirao trendove za predstojeću jesen, postalo je jasno šta će obeležiti ovo godišnje doba. 

Kada je reč o hrani, među trendovima se našla i italijanska fokača - hleb koji je poznat po hrskvoj kori i bogatom ukusu. Ako još uvek niste pokušali da napravite ovu vrstu hleba kod kuće, dobra vest je da recept za fokaču ne može biti jednostavniji.

Italijanska fokača
Italijanska fokača Foto: Jacek Nowak / Alamy / Profimedia

Sastojci:

  • 500g brašna
  • 325ml vode
  • g suvog kvasca
  • dve kafene kašike šećera
  • dve kafene kašike soli
  • tri supene kašike maslinovog ulja
  • čeri paradajz
  • praziluk
  • bosiljak
  • morska so
Italijanska fokača Foto: Jacek Nowak / Alamy / Profimedia

Priprema

Sjedinite suvi kvasac, šećer i vodu. Nakon deset minuta, dodajte brašno, so i maslinovo ulje, te mesite sve sastojke oko deset minuta. Ostavite testo da naraste – za to će vam biti potrebno oko sat vremena. Nakon toga, testo rasporedite na pleh. Na vrh stavite maslinovo ulje i morsku so, a prstima napravite rupice u testu.

Fokaču dekorišite čeri paradajzom, prazilukom i bosiljkom, a to učinite na način da kao rezultat dobijete dekoraciju u obliku trešnjica. Hleb pecite oko 20 ili 25 minuta u rerni koju ste prethodno zagrejali na 220 stepeni. Fokaču možete da dekorišete na bezbroj načina – a to je jedan od glavnih razloga zbog kojih obožavamo ovu italijansku vrstu hleba. 

(Kurir.rs/Journal)

