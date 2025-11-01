Slušaj vest

Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Mitrovske zadušnice, poslednji zadušni dan u kalendarskoj godini. Na Mitrovske zadušnice prisećamo se naših upokojenih, a običaj nalaže odlazak u crkvu i potom odlazak na groblje. Ukoliko niste u prilici da obiđete grobove svojih najmilijih, dobro je da se pomolite za upokojene u crkvi i da upalite sveće namenjene pokojnim članovima porodice i prijateljima.

Foto: Profimedia

Zadušnice su dani kada se vrše posebni pomeni za upokojene. Molitva za pokojnike je veoma potrebna i predstavlja izuzetno dobročinstvo za njih, navode pravoslavni izvori. Veruje se da sveća upaljena za Mitrovske zadušnice obasjava put pokojnicima, te da će, ako to propustite da uradite, do narednih Zadušnica oni biti u mraku.

Ukoliko niste u mogućnosti da odete na groblje, trebalo bi da odete u crkvu, gde se služi pomen. Prema učenju Crkve, na Mitrovske zadušnice se vernici mole u hramovima i na grobljima za pokoj duša umrlih, a čine i milostinju.

Molitva za upokojene

Pomeni, Gospode, oce i braću našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni, i sve upokojene u pobožnosti i veri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično, što sagrešiše rečju, ili delom, ili mišlju.

I useli ih u mesta svetla, u mesta svežine, u mesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje, gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje.

Daruj im carstvo Tvoje i učešće u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Amin.

