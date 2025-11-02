Slušaj vest

Pohovane jabuke sa cimetom su voćna poslastica koja je poslednjih godina sve popularnija. Najčešće se jede tokom hladnih jesenjih i zimskih dana te mnoge asocira na prazničnu atmosferu. Jednostavno se pravi,a miris ove poslastice od jabuka se dugo pamti.

Sastojci:

3-4 kom oljuštenih slatkih jabuka
1 kašika cimeta
sitnog finog kukuruznog brašna (moze i belo) po potrebi
2 kom jaja
1/2 čaše mleka
ulja po potrebi za prženje

profimedia0014115210.jpg
Pohovane jabuke Foto: Profimedia

Priprema:

Stavite najpre ulje da vam se zagreje. Oljuštene jabuke izdubiti sredini sa nožem za vađenje košpica i peteljke i izrezite na deblje kolutove. Ako nemate taj nož, onda izrezite jabuku na deblje kolutove i oštrim reckavim nozem u krug odstranite semenke i peteljku, tako svako parče.


Viljuškom umutite jaja i dodajte mleko. Na tanjir pomešajte nekih 5 kašika brašna sa cimetom. Umačite jabuke u jaja i mleko zatim uvaljajte u brašno sa cimetom i pržite na vrelom ulju. Kad porumene okrenite i čekajte da i druga strana porumeni.

Ne propustiteŽenaBaklava čizkejk: Fenomenalna poslastica od koje će vam poći voda na usta, za sve prilike
profimedia0143569986.jpg
Žena5 vrsta slanih kuglica od jedne smese: Slavsko predjelo koje prvo nestaje sa stola
slane kuglice
ŽenaKako da vam žele na čizkejku uvek uspe: Tajna uspešnih poslastičara!
Čizkejk
ŽenaKuglice sa susamom: Predjelo bez kojeg nije mogla da se zamisli slavska trpeza!
kugliceodsirasusama-1.jpg

Dubai čokolada postaje zaborav! Iz Srema stiže prva čokolada sa čvarcima - recept je tajna, a svako ko ju je probao, bio je oduševljen! Izvor: Kurir televizija