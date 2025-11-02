Slušaj vest

Pohovane jabuke sa cimetom su voćna poslastica koja je poslednjih godina sve popularnija. Najčešće se jede tokom hladnih jesenjih i zimskih dana te mnoge asocira na prazničnu atmosferu. Jednostavno se pravi,a miris ove poslastice od jabuka se dugo pamti.

Sastojci:

3-4 kom oljuštenih slatkih jabuka

1 kašika cimeta

sitnog finog kukuruznog brašna (moze i belo) po potrebi

2 kom jaja

1/2 čaše mleka

ulja po potrebi za prženje

Pohovane jabuke Foto: Profimedia

Priprema:

Stavite najpre ulje da vam se zagreje. Oljuštene jabuke izdubiti sredini sa nožem za vađenje košpica i peteljke i izrezite na deblje kolutove. Ako nemate taj nož, onda izrezite jabuku na deblje kolutove i oštrim reckavim nozem u krug odstranite semenke i peteljku, tako svako parče.



Viljuškom umutite jaja i dodajte mleko. Na tanjir pomešajte nekih 5 kašika brašna sa cimetom. Umačite jabuke u jaja i mleko zatim uvaljajte u brašno sa cimetom i pržite na vrelom ulju. Kad porumene okrenite i čekajte da i druga strana porumeni.