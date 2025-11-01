Slušaj vest

Svi koji provode vreme u kuhinji dobro znaju za problem tokom seckanja luka. Čim krenete da ga sečete, krenu i suze na oči. Kako se ova namirnica često koristi pri pripremi domaćih jela, donosimo vam jedan trik koji će vam koristiti da lako isečete luk bez da vas preku oči.

Profestionalni kuvari otkrili su neke cake koje njima pomažu, a na kojima ćete im svi biti zahvalni. Posebno je korisno u periodu slava se sarma prirema na kile, a nema dobre sarme bez mnogo luka.

Stavite luk u zamrzivač

Dakle, za početak možete luk da stavite sat vremena u frižider jer će niska temperatura usporiti aktivnost enzima koji proizvodi nadražujuće supstance. Osim toga, možete ga držati i u zamrzivaču 10-15 minuta pre rezanja, ali vodite računa jer tada možete teže seći luk. Oštricu noža možete da namažete limunovim sokom koji treba da ublaži delovanje sumpornih jedinjenja, ali nož treba da protrljate nakon svakog sečenja.

kako iseći luk Foto: Stephen French / Alamy / Alamy / Profimedia

Nemojte seći koren

Najviše sumpornih supstanci nalazi se u korenu luka, pa ga režite oko korena, ali ne i sami koren. Pojedini kuvari stave koru hleba u usta dok seckaju luk i tvrde da im to pomaže i sprečava suze.

Foto: Shuterstock

Držite luk u vodi tokom sečenja

Stavite luk u vodi tokom sečenja tako da cela njegova površina bude potopljena u vodu. Ono što je bitno jeste da ga morate i procediti pre stavljanja u užaren tiganj kako zbog prisustva vode ne bi dodatno prskalo ulje.