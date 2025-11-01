Slušaj vest

Svi koji provode vreme u kuhinji dobro znaju za problem tokom seckanja luka. Čim krenete da ga sečete, krenu i suze na oči. Kako se ova namirnica često koristi pri pripremi domaćih jela, donosimo vam jedan trik koji će vam koristiti da lako isečete luk bez da vas preku oči.

Profestionalni kuvari otkrili su neke cake koje njima pomažu, a na kojima ćete im svi biti zahvalni. Posebno je korisno u periodu slava se sarma prirema na kile, a nema dobre sarme bez mnogo luka.

Stavite luk u zamrzivač

Dakle, za početak  možete luk  da stavite sat vremena u frižider jer će niska temperatura usporiti aktivnost enzima koji proizvodi nadražujuće supstance. Osim toga, možete ga držati i u zamrzivaču 10-15 minuta pre rezanja, ali vodite računa jer tada možete teže seći luk. Oštricu noža možete da namažete limunovim sokom koji treba da ublaži delovanje sumpornih jedinjenja, ali nož treba da protrljate nakon svakog sečenja.

profimedia0145529741.jpg
kako iseći luk Foto: Stephen French / Alamy / Alamy / Profimedia

Nemojte seći koren 

Najviše sumpornih supstanci nalazi se u korenu luka, pa ga režite oko korena, ali ne i sami koren. Pojedini kuvari stave koru hleba u usta dok seckaju luk i tvrde da im to pomaže i sprečava suze.

shutterstock-2139191827.jpg
Foto: Shuterstock

Držite luk u vodi tokom sečenja

Stavite luk u vodi tokom sečenja tako da cela njegova površina bude potopljena u vodu. Ono što je bitno jeste da ga morate i procediti pre stavljanja u užaren tiganj kako zbog prisustva vode ne bi dodatno prskalo ulje.

Ne propustiteŽenaPRŽITE LUK I SMRDI VAM CELA KUĆA? Uz ovaj savet to vam se više nikada nećete desiti, a treba vam samo jedan sastojak za to!
shutterstock-1792768303.jpg
ŽenaSRBI NAVALE NA ROŠTILJ S CRNIM LUKOM, A NE ZNAJU DA TAKO ŠKODE SEBI: Ovo je mnogo BOLJA i ZDRAVIJA kombinacija, a evo i zašto
profimedia0629087771.jpg
ŽenaNA OVAJ NAČIN PRŽITE LUK I NEĆETE USMRDETI KUĆU: Sastojak koji svi imamo u domu SPASIĆE VAS neprijatnog mirisa: Oduševićete se!
stockphotomancuttingwhiteonionwithknifewidephoto644261770.jpg
Jesenji TV programČAK I NAJBOLJE DOMAĆICE U OVOME GREŠE! Najcenjeniji beogradski master šef otkrio PRAVILAN način dinstanja luka (VIDEO)
untitled1.jpg

Od otpada do luksuza! Cena čvaraka ostavlja građane u šoku - Evo koliko koštaju i u čemu je razlika! Kuvar tvrdi: Treba da budu još skuplji Izvor: Kurir televizija