Karađorđeva šnicla je tradicionalno jelo koje je obožavao i nekadašnji predsednik SFRJ Josip Broz Tito . Mnogi i danas obožavaju ovaj obrok od mesa, ali malo ko zna kako se originalno priprema. Donosimo vam tradicionalni recept za karađorđevu šniclu koji će vas oduševiti već na prvi zalogaj.



Priprema: Isecite meso na 4 veće šnicle. Svaku šniclu položite na dasku i istucite kuhinjskim čekićem tako da bude tanka i veća (pazite da se meso ne pocepa). Posolite i pobiberite obe strane svakog komada. Na jednu stranu svake istanjene šnicle namažite otprilike kašiku kajmaka. Preko kajmaka poređajte list(ove) šunke i komadiće kačkavalja. Zatim preko šunke stavite po 2 lista sira. Uvijte šniclu: savijte bočne ivice ka unutra (da fil ne iscuri), zatim urolajte meso čvrsto kao rolat oko fila. Dobijene rolate blago pritisnite rukama da zadrže oblik. Nakon toga potrebno je da šnicle uvaljate u brašno. Nakon toga u jaja. Zatim u prezle, pa opet u jaja pa još jednom u prezle. U dubljoj šerpi ili tiganju zagrejte veću količinu ulja za prženje (dovoljno da šnicle mogu plivati u ulju). Kada se ulje dobro zagreje (na oko 170–180°C, ili kad ubacite mrvicu prezli pa zašišti), pažljivo spuštajte po jednu-dve pohovane šnicle u ulje. Pržite ih nekoliko minuta sa svih strana dok ne dobiju zlatno-braon boju i hrskavu koricu. Ispržene šnicle vadite hvataljkama i stavite na papirni ubrus kako bi se ocedio višak masnoće. Nakon ovoga šnicle su spremne za posluženje. Prijatno!