Jedna žena je na internetu podelila zabrinutost zbog odluka svoje sestre u ljubavnom životu. Njena sestra, 32-godišnja lepa i privatno obrazovana dama, nedavno je sve „pomalo šokirala“ kada je objavila da je u vezi sa 57-godišnjim muškarcem.

Ona je u svojoj objavi napisala da muškarac finansijski dobro stoji, ali nije milijarder, što znači da veza nije iz koristi.

„On je zgodan i u formi. Verovatno je bio ‘ulov’... pre 10 ili 20 godina. Sestra je imala teških nekoliko godina i iskreno mislim da je jednostavno usamljena,“ objasnila je.

ilustracija Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Sestra je ranije bila verena, ali je morala da otkaže venčanje nedelju dana pre datuma zbog toga što je verenik prevario. Kako dalje naglašava, njena sestra nikada ne bi izlazila sa nekim ko ne želi decu, pa pretpostavlja da je to deo njihove diskusije.

"Naravno da je to njen život, ali iskreno mislim da je ova veza manifestacija toga što nije bila srećna,“ napisala je zabrinuta sestra.

Ova njena objava na Redittu izazvala je brojne komentare. Mnogi su izrazili razumevanje za njenu zabrinutost, ali većina je sugerisala da ne treba da se meša:

"To nije tvoje da odlučuješ. Mrzela bih kada bi se porodica mešala u to koga biram. Druga stvar ako bi imala 18 i bila ranjiva, ali sa 32? Dovoljno je odrasla da donosi svoje odluke.“

Ilustracija Foto: Shutterstock

Drugi su komentarisali:

"U krajnjoj liniji, ona je odrasla i pravi svoje izbore. Nije u opasnosti zbog starijeg partnera i dovoljno je odrasla da razmotri potencijalne probleme.“

Jedan korisnik je dodao primer iz života:

"Jedna od mojih najboljih prijateljica počela je vezu u ranim 30-im sa muškarcem u 60-im i bili su veoma srećni preko deset godina, sve dok on nije preminuo.“