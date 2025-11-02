Slušaj vest

Pihtije mnogi nazivaju i mesnatim kolačem, a tokom zimskih dana neizostavne su na trpezama širom Srbije. Kao predjelo ih mnogi služe u slavskom periodu. Međutim, kako bi one bile sočne i želatinaste potrebno je fa se dobro steknu.

Pihtije se kuvaju gotovo ceo dan, ili barem šest do sedam sati, u zavisnosti od šporeta. Kada tečnost postane lepljiva, sklonite šerpu sa vatre, prohladite je malo, a zatim izvadite meso i kosti.

Tačan trenutak za ovu fazu je kada tečnost redukuje na trećinu. Prebacite nekoliko kašika tečnosti na tacnu i ostavite napolju ako nije mraz, ili u hladnu sobu ili frižider. Pričekajte oko deset minuta. Ako se tečnost stegne, nije vam potrebno ponovo stavljati šerpu na šporet. Ako nije, vratite šerpu na ringlu i dodajte kosti i kožice da se dodatno kuvaju. Dok se to dešava, usitnite skuvano meso i ponovite test "stezanja" tečnosti.

Kada testiranje ukazuje na pravilno želiranje tečnosti, sklonite šerpu sa vatre i skinite sloj masnoće sa vrha kašikom. Procedite tečnost kroz gusto cedilo. Prelijte tečnost preko usitnjenog mesa koristeći kutlaču, a zatim ostavite tanjire, tepsije i druge posude na hladnom mestu da se pihtije stegnu.

