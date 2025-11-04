Slušaj vest

Preseljenjem u novu zemlju, ne menjaju se samo adrese - menja se i ritam života, način na koji osoba razmišlja, pa čak i to kako gleda na svet oko sebe. Upravo to se dogodilo jednoj Indonežanki koja je pre četiri godine došla u Beograd, sasvim slučajno, i odlučila da ostane - jer, kako kaže, Srbija ju je osvojila na neočekivan način.

Na svom TikTok profilu, devojka po imenu Vajera iskreno je ispričala kako izgleda život u Srbiji očima stranca - od spontanih razgovora sa nepoznatim ljudima, preko večite opuštenosti, do reči koja joj je promenila pogled na život.

"Srbi funkcionišu po svom satu"

"Preselila sam se u Beograd pre četiri godine, i evo šta vam niko neće reći o njoj.

Vreme ovde teče sporije: Ako se dogovorite da se vidite u 7, to zapravo znači u 7:30 ili 8. Srbi funkcionišu po svom satu – pravom balkanskom vremenu.

Stranci vam mogu postati prijatelji za tren: Neko će popričati sa vama u autobusu, u parku, bilo gde. Sasvim je normalno samo započeti razgovor.

Skoro svi govore engleski: Ako još ne govorite srpski – ne brinite! Većina ljudi ovde govori engleski, posebno mlađi. Čak i stariji pokušavaju... i to je baš simpatično.

Na srpskom postoji reč za svaku emociju: Ne iznenađujte se ako čujete Srbe kako psuju često – to nije nepristojno, to je deo tradicije.

Ljudi ovde stvarno sede i razgovaraju: U kafićima i restoranima, ljudi mogu satima da sede i pričaju, bez žurbe. Dolazim iz Džakarte, gde smo stalno u pokretu – i ovo mi je bilo osvežavajuće.

Ponosni su na svoje korene (u najboljem mogućem smislu): Srbi vole svoju kulturu, hranu i istoriju. Kada vide da to cenite, dočekaće vas kao člana porodice", napisala je ona pa dodala:

"I da, Srbija nije bila deo mog plana, ali evo me... četiri godine kasnije, još sam ovde. Nisam planirala da ostanem ovoliko dugo... ali izgleda da je Srbija imala druge planove".

Klikom na link pročitajte priču Italijanke Eleonore koja se preselila u srpsko selo.

"To je neformalna filozofija cele zemlje"

Vajera je potom, u svom drugom video nasmejala veliki broj korisnika TikTok-a kada je otkrila i koja je to srpska fraza tj. psovka koja joj je potpuno promenila način na koji se nosi sa problemima.

"'J***ga'" je jedna od najsnažnijih, najsvestranijih i najsmešnijih fraza u srpskom jeziku. To je, bukvalno, neformalna filozofija cele zemlje. Može se upotrebiti u bezbroj situacija. Na primer, drugarica otkaže planove – 'j***ga'. Ispadne ti telefon – 'j***ga'. To je kao da kažeš: 'Tako je kako je.' Stvari se dešavaju, život ide dalje", napisala je ona.

A onda zaključila:

"U početku sam mislila da su Srbi jednostavno previše opušteni. Ali onda sam shvatila – ponekad je bolje reći 'j***ga' nego se nervirati. Tako da, ako u Srbiji živiš dovoljno dugo, prestaneš da se žališ i kukaš, samo kažeš – 'j***ga'".

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: Srbija u očima stranaca