Preseljenje u drugu državu zbog ljubavi može izgledati kao romantična avantura, ali nosi sa sobom i niz izazova. To potvrđuje i iskustvo Anđeline Valić, Srpkinje koja je zbog ljubavi ostavila sve u Nišu i otišla u Hrvatsku.

Za Anđelinu, promene su bile daleko od svakodnevnih sitnica sa kojima se mnogi susreću – pravi izazov bio je u gubitku bliskosti sa porodicom i prijateljima, ali i u suočavanju sa sobom. Svoje iskustvo podelila je na TikToku, gde je otkrila koliko je važno ceniti male trenutke koje svako od nas često uzima zdravo za gotovo.

Posle 6 meseci veze otišla u Hrvatsku

"Kao neko ko se posle šest meseci veze preselio u drugu državu zbog ljubavi, imam da vam kažem par stvari. Prvo - istog trenutka krenite da cenite život sa roditeljima, život sa braćom i sestrom i sa prijateljima. Zato što onog trenutka kada budete postali svesni da oni više nisu tu biće kasno... I pod tim uopšte ne mislim na to da mi je mama kuvala, čistila, prala veš - pa sad sve to moram ja sama. Pod ovim mislim na provođenje vremena sa roditeljima", rekla je Anđelina pa dodala:

"Plašilo me je pitanje veroispovesti"

"Druga stvar, moram da priznam da me je malo plašilo pitanje veroispovesti, jer su ljudi ovde katolici. Ali sam shvatila da se ljudi isključivo dele na dobre i loše, i to je tako svuda u celom svetu... Moj dečko je katolik i po pitanju vere jedino mi je bitno da veruje meni i u mene. I to je jedino što je potrebno. Pričamo istim jezikom i mi smo svi isto".

Treća stvar koju je Anđelina jeste ta da je njeno preseljenje predstavljalo proces pronalaženja sebe, jer je došla potpuno sama. Osim svog dečka nije poznavala nikog drugog. Zbog toga, priznaje, prvih šest meseci uopšte nije bila svesna šta se desilo i da se ne vraća kući.

"Kasnije je počeo horor film"

"Znači, moje telo to uopšte nije shvatilo da sam se ja preselila i da to-to je to. A tek sam počela da upoznajem sebe kad sam po prvi put kafu pila sama sa sobom. Da li mi je bilo teško i da li mi je smetalo što sam sama? U početku ne, a kasnije je počeo horor film. Bez obzira što je meni sa mojim dečkom bilo prelepo, što smo se mi slagali i lepo provodili vreme - ali nije lako kad sam do juče dva puta dnevno bila sa drugaricama u gradu, a sad na kafu idem sama... U tim trenucima sam se osećala kao jadnica", rekla je ona pa dodala:

"Tako da, ako ste možda na korak do preseljenja u neki drugi grad, nebitno da li je zbog ljubavi i da li je zbog škole, posla - definitivno treba da uradite, jer vam može promeniti život za sto osamdeset stepeni na bolje".

"Hrvati su rezervisani"

Kako je Anđelina dodala, Hrvati su u odnosu na Srbe nešto rezervisaniji. Za razliku od njenih sugrađana iz Niša, priznaje da među njima nema iste bliskosti i druženja među komšijama. A mali problem joj predstavlja i hrvatski jezik, koji još uvek ne planira da nauči.

Ipak, priznaje da se nije pokajala što se preselila, te je na kraju zaključila:

"Nacionalnost nije bitna ako je jedino u šta iskreno verujete - ljubav".

"Ako te sredina ne prihvata, beži odatle"

Ispod njenog videa našli su se različiti komentari.

"Ako te sredina ne prihvata, beži odatle", "Polako i strpljivo, svaki početak je novi izazov, srećno", "Dobrodošla", "Isto sam uradila i u potpunosti te razumem. Nakon nekog vremena bude malo lakše, ali niko ko nije prošao kroz tu usamljenost ne može da razume", "Šta ti je tačno teško kod učenja hrvatskog jezika? Ne razumem? Da si u Nemačkoj, da li bi naučila nemački?", pisali su joj oni.

