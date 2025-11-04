Slušaj vest

Nutricionistkinja i zaljubljenica u fitnes Angela Kolios Dimitrakopoulos je Grkinja koja živi u Sidneju, a na portalu medium.com napisala je svoja zapažanja iz jednog neuobičajenog izazova u koji se upustila iz zdravstvenih razloga.

Ange Dim, kako se potpisuje, dve godine je svakoga dana jela kiseli kupus. Odustala je od lažnih vlakana u prahu, koja joj je predložio gastroenterolog, kao i od probiotika.

Angela Kolios Dimitrakopoulos Foto: Printscreen/Facebook

Na početku je izložila svoj problem:

- Ništa mi nije funkcionisalo i svaki dan sam patila od sledećih simptoma:

nadimanje

dijareja

zatvor

prekomerni gasovi

iscrpljujući bol u stomaku

zadržavanje vode

manjak energije

mučnina

To nije potpuna lista simptoma, ali ja sam se svakodnevno osećala kao pacov - počela je svoju priču Ange i nastavila:

- Ponekad morate da ostavite po strani savete lekara ili specijalista, da detaljno istražite, zatražite savet i pokušati nešto nekonvencionalno.

Kiseli kupus Foto: Shutterstock

Malo lekara će predložiti da jedete više kiselog kupusa – a možda mnogi ni ne znaju šta sve ima kiseli kupus. Ni sama nisam znala, ali istraživanje mi je otkrilo sve koristi i vredelo je pokušati. U početku bila sam zatečena oštrim i kiselim ukusom. Najpre sam dobila nadimanje i gasove i strašnu gorušicu. Ali istrajala sam i jednog dana ti simptomi su iznenada prestali zauvek - zaključila je.

Od čega se pravi kiseli kupus?

- Primetila sam razne sastojke i marinade za kiseli kupus. Ali skoro svi sadrže fermentisani kupus, sličan kimčiju, ali bez tog intenzivnog začina - objasnila je.

Kiseli kupus se godinama koristi u mnogim domaćinstvima i najviše u nemačkoj kuhinji, ali potiče iz Kine. Ovih dana možete ga pronaći u bilo kom supermarketu, prodavnici ili specijalizovanoj prodavnici.

Zašto je kiseli kupus tako dobar?

Mešavina probiotika, vitamina, minerala i antioksidanata kiselog kupusa doprinosi mnogim odličnim zdravstvenim prednostima, koje se možda neće pojaviti odmah, ali uz doslednu upotrebu vrlo brzo će biti deo vašeg života.

Otkrila sam da možete da preskočite dan ili dva da jedete kiseli kupus, ali on toliko poboljšava ukus vaših obroka – da će vam nedostajati.

zašto je Kiseli kupus tako dobar? Foto: Profimedia

- Dosledna upotreba kiselog kupusa i druge fermentisane hrane, sa dugim voćem, povrćem i mahunarkama, pomoći će vam da izlečite creva, ojačate imunosistem i povećate energiju i kognitivne funkciije - piše zaljubljenica u nutriciju i kiseli kupus.

Klikom na link pročitajte kako se kiseli kupus.

Šta se dogodilo kad sam jela kiseli kupus svakoga dana dve godine?

Prvo, jedenje kiselog kupusa je veoma bezbedno, a ja sam jela male porcije, otprilike jednu kašiku za obrok (za ručak i večeru). Dodavala sam ga namirnicama kao što što su povrće, jogurt sa probioticima i sočivo.

Svakodnevno jedenje kiselog kupusa bez dodatnih prednosti druge hrane verovatno ne bi pomoglo zdravlju mojih creva. Želim da istaknem značajne simptome koje sam počela da osećam nakon više meseci dosledne upotrebe, a još uvek imam dane kada se ne osećam baš dobro.

Ti simptomi su obično rezultat stresa, nedostatka sna ili hormona. Nastavite čak i kada imate negativan odgovor nekoliko dana ili nedelja, isprobajte nove stvari da biste saznali šta vam odgovara.

Prvo: Primetila sam da su se smanjile upale

Kiseli kupus sadrži mnogo antioksidanata, koji snažno deluju na sprečavanje upale.

Kiseli kupus sadrži mnogo antioksidanata Foto: Shutterstock

Najočigledniji znak za mene je bilo ogromno smanjenje upale creva i manje gasova, nadimanja i zatvora. To se nije dogodilo iznenada, ali sam primetila promenu posle određenog vremena.

Istraživanja kažu da može potrajati i do šest meseci da bi se izgradio zdrav mikrobiom, a možda su moji produženi simptomi trajali zbog drugih faktora (kao što su stres, nedostatak sna i druge namirnice u mojoj ishrani).

Jedan pregled pružio je snažne dokaze da fermentisana hrana poput kiselog kupusa ima antiinflamatornu, antioksidativnu i antikancerogenu moć, što može pomoći u zaštiti naše DNK od oštećenja izazvanih oksidativnim stresom.

Imajte na umu, međutim, da se moćno sredstvo koje se nalazi u kiselom kupusu zove indol-3, a takođe se nalazi i u svom povrću iz porodice kupusnjača – ne samo u kupusu.

Dakle, pretpostavimo da jedete i fermentisani kupus i povrće iz porodice kupusnjača.

U tom slučaju pomažete svom telu da smanji upalu, promoviše zdraviju hormonsku ravnotežu i bori se protiv bilo kakvog potencijalnog rizika od rasta ćelija raka u vašem telu.

Ova svojstva, koja se nalaze u kiselom kupusu i kupusnjačama, imaju veoma moćan efekat da smanje šanse za razvoj hroničnih bolesti, srčanih bolesti, pa čak i nekih oblika raka. Moja mama je preminula od raka pankreasa pre skoro dve godine, a jedan od najvažnijih aspekata mog života jeste da budem što zdravija. Mama je imala dijabetes, što je bio katalizator za njenu dijagnozu raka.

kiseli kupus Foto: Profimedia

Konzumiranjem povrća i kiselog kupusa gradim sebi oklop protiv sličnog ishoda jer ću i ja ostariti. Održavanje ishrane što je moguće zdravijom, uz podršku zdravlja creva, dugoročno će eliminisati nepotrebne upale.

Drugo: Smanjio mi se nivo stresa

Svako će neizbežno osećati stres, i to na mnogo različitih nivoa, u zavisnosti od vašeg razmišljanja, onoga što se dešava oko vas i vašeg nivoa tolerancije.

Ja ne samo da sam osećala stres zbog preopterećenosti i ispita, zadataka i bilo čega drugog što ide uz studentski život – takođe sam se osećala užasno zbog toga što mi je sve vreme tako neprijatno.

Svi ovi faktori ne mogu pomoći, ali imaju negativne efekte na funkcionisanje vašeg mozga. Ponekad bih se borila da razmišljam jasno i da budem kreativan i osećala bih se kao da sam udarila u zid pre nego što sam počela.

Veoma je važno da imate pravu vrstu bakterija koje uspevaju u vašim crevima jer šalju poruke vašem mozgu, utičući na to kako on funkcioniše i kako percipirate svet oko sebe.

Probiotici igraju važnu ulogu u poboljšanju vašeg pamćenja, kao i u smanjenju simptoma anksioznosti, autizma, depresije i OKP.

Kiseli kupus može igrati moćnu ulogu jer pomaže da se poveća kapacitet naših creva da apsorbuje te korisne minerale vezane za raspoloženje, a koji uključuju magnezijum i cink.

Ako uzimate lekove protiv depresije, prvo se obratite svom lekaru jer određena jedinjenja u kiselom kupusu mogu negativno da utiču na njih.

Treće: Pomoglo mi je da ublažim nadimanje i da smršam

Dok sam jela kiseli kupus, primetila sam da mi se smanjio stomak, koji je mogao da bude veći i zbog nadimanja ili zadržavanja tečnosti.

Iako nisam nameravala da imam koristi od gubitka težine jer sam već vitka, nenadut stomak je bio lepo iznenađenje.

Ali šta je to što uzrokuje gubitak težine i manje nadimanje?

Trenutno ne postoji odgovor na to, jer nauka treba da u potpunosti razume razloge. Ipak, veruje se da određena upotreba probiotika smanjuje količinu masti koju vaše telo apsorbuje iz određene hrane. Neke studije su pokazale da kada su učesnici dobili hranu bogatu probioticima ili suplemente – izgubili su više težine od onih koji su uzimali placebo. Istraživači još uvek pokušavaju da otkriju efikasnost različitih probiotičkih sojeva kiselog kupusa kako bi definisali odgovor.

Četiri: Moje varenje se poboljšalo za 90%

Volim da dam procentualni rejting na osnovu toga kako se sada osećam – za razliku od vremena kada sam patila. Ne bih rekla da želim bilo šta da ocenim sa 100% jer taj procenat ne postoji – ali kada kažem da nešto pomaže 90% – to govori mnogo. Iako poboljšanje ne mogu da svedem samo na jednu stvar, mogu sa velikom sigurnošću da kažem da mi je uporno jedenje kiselog kupusa iz dana u dan uveliko poboljšalo varenje.

Ti rezultati su se pokazali u mojoj poslednjoj analizi krvi, budući da je doktor komentarisao moj viši nivo gvožđa. To je bilo iznenađenje, pošto sam oduvek bio hronično anemična, i samo sam to pripisala lošem zdravlju creva.

Probiotici poput kiselog kupusa mogu pomoći u poboljšanju kvaliteta crevnih bakterija nakon produžene ili redovne upotrebe antibiotika, a takođe mogu pomoći u prevenciji dijareje.

Ako imate Kronovu bolest ili ulcerozni kolitis – kiseli kupus može pomoći u smanjenju iscrpljujućih simptoma prekomernog gasa, dijareje i zatvora.

Kiseli kupus sadrži oko 1 k – 1 milion UFC-a po 1 gramu, dok probiotički suplementi imaju oko 1-50 B jedinica koje formiraju kolonije. Probiotički suplementi nikada nisu radili za mene – a izuzetno su skupi.

Možda je jedna od pobedničkih komponenti kiselog kupusa to što ima preko 28 različitih bakterijskih sojeva i enzima koji pomažu u razgradnji hranljivih materija u manje i svarljivije molekule. Ako patite od problema sa varenjem, to bi vam moglo pomoći da apsorbujete hranu i ozdravite creva.

*Kiseli kupus je pomogao Angeli, ali u slučaju da poželite da probate ovakav vid dijete, važno je znati da ne mora nužno da pomogne i vama. Obavezno se konsultujte sa doktorom pre nego što probate.

(Kurir.rs/ Zadovoljna)

Bonus video: Evo kako pravilno pripremiti kiseli kupus