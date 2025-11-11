nikada se nije vezala za bilo kog od svojih ljubavnika

Lu Andreas Salome, ruska psihonalitičarka i filozof, sigurno predstavlja jednu od najzanimljivijih ličnosti druge polovine devetnaestog i prvih decenija dvadesetog veka. O njenoj lepoti se naširoko pričalo, ali muškarce je uvek mnogo više interesovao njen britki um. Zato i ne čudi što njenim čarima nisu odoleli ni Fridrih Niče, Sigmund Frojd i pesnik Rajner Marija Rilke.

Zbog nje je Niče nekoliko puta pokušao samoubistvo, Frojd se nije odvajao od nje, a Rilke se proslavio nakon burne afere sa Salome.

Lu Andreas Salome Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Kroz sve te veze, Salome je ostala svoja i njeni biografi tvrde da se nikada nije vezala za bilo kog od svojih ljubavnika.

Imala je 21 godinu kada je upoznala Ničea, koji je tada imao 38 godina, i potpuno bio opsednut njom. Isto oduševljenje je negovao i Pol Re, ali Lu ni sa jednim od njih nije išla dublje od platonske ljubavi.

Lu je sa Ničeom provela tri nedelje u čistoj filozofiji, a Elizabet Niče, sestra slavnog filozofa, bila je ta koja je brata udaljila od "opasne" Lu. Niče joj to nikada nije oprostio. Očajan jer ga je Salome napustila, počeo je da piše čuveno delo "Tako je govorio Zaratustra".

Lu Andreas Salome Foto: fine-art-images / akg-images / Profimedia

Salome se samo jednom udavala i to za Fridriha Karla Andreasa, koji je takođe pretio da će sebi oduzeti život ako ga ona ostavi. Ona je, međutim, pristala na brak pod uslovom da nemaju intimne odnose.

Tada je čak našla i ljubavnicu svom mužu, koja je umrla 1905. nakon što je rodila njihovu ćerku Mari. Tada je Salome odlučila da usvoji devojčicu.

Lu Andreas Salome, Fridrih Niče i Pol Re Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Nešto kasnije Lu je dovela u kuću novog štićenika - 22-godišnjeg Rajnera Mariju Rilkea, plašljivog dečaka koji je baš u to vreme pravio prve korake u poeziji. Lu je ta koja otkrila Rilkeu svoju domovinu u koju su stigli na prelazu iz 19. u 20. vek. Zahvaljujući ženi koju je voleo, pesnik se beznadežno zaljubio i u Rusiju i ruski narod, piše journal-psychoanalysis.eu.

Ali, ni ova veza nije potrajala, Rilke se proslavio, ali je izgubio Salome.

Lu Andreas Salome Foto: Fototeca Gilardi / akg-images / Profimedia

Nije joj se ispunila želja da ima svoje dete. Naime, Salome je izgubila bebu tokom veze sa svojim dugogodišnjim ljubavnikom i ličnim lekarom Fridrihom Pinelsom. Nakon toga je zapala u tešku depresiju, ali Pinels nikada nije saznao šta se dogodilo.

Lu se okrenula svojoj pastorki i Ani, najmlađoj ćerki svog učitelja, Sigmunda Frojda, od koje se nije razdvajala, i njima je davala svu svoju ljubav do smrti u februaru 1937. godine.

Lu Andreas Salome Foto: Fototeca Gilardi / akg-images / Profimedia

(Kurir.rs/ Srećna)

