Jedna žena je otkrila kako je uspela da potroši samo 150 funti (170 evra) na celo svoje venčanje. Prema nekim podacima u Velikoj Britaniji, prosečna cena venčanja prošle godine iznosila je 20.775 funti (oko 23.000 evra), pri čemu je najveći trošak obično prostor za proslavu, koji u proseku košta 9.877 funti (oko 11.000 evra).

Ali izuzetno štedljiva Morija Makena uspela je da plati celo svoje venčanje manje nego što većina ljudi potroši na cipele.

Venčanje Morije Makene Foto: printscreen/tiktok/xoxomomak

- Po mom mišljenju, venčanja bi trebalo da budu u granicama, a ne da obaraju budžet! - otkrila je u TikTok snimku.

- Veoma sam srećna kako smo sve organizovali - izjavila je ona.

Prosečna cena venčanice u Velikoj Britaniji je 1.424 funti, ali odlučna da uštedi novac, Morija je na Šejnu (Shein) kupila haljinu za samo 15 funti i cipele za 22 funti.

Da upotpuni svoj izgled, Morija je platila 22 funti za sunčanje sprejom, a kosu i šminku je sređivala sama. Čak je nabavila i glamurozne nalepnice za nokte iz prodavnice sa povoljnim cenama za samo sedam funti.

Proslavu je organizovala u vrtu svoje najbolje drugarice, a stolove i stolice pozajmila od svojih roditelja, čime je uštedela hiljade funti. Za dekoraciju vrta kupila je latice cveća po ceni od 1,50 funti u prodavnici sa povoljnim cenama.

Njen najveći trošak je bilo cveće, koje ju je koštalo 70 funti na lokalnoj pijaci. Ukupno, cela svadba je koštala 150 funti.

- Imali smo najbolju intimnu svadbu sa našim najbližim prijateljima - rekla je.

Njen snimak na društvenim mrežama je impresionirao mnoge, jer je prikupio više od osam miliona pregleda. Korisnici TikTok-a su se utrkivali da ostave komentare ispod snimka i podele svoje mišljenje o ovoj budžetskoj venčanoj proslavi.

"Izgledaš prelepo. Ovo izgleda kao tako divan i nezaboravan dan", "Ovo venčanje će verovatno trajati duže od onih za 40.000 funti", "Ovo je prelepo", "Iskoristite ušteđeni novac za odmor i kuću"... bili su samo neki od komentara.

Da li biste krenuli njenim stopama ili smatrate da je ovo zaista nepotrebno raditi kada je venčanje u pitanju?

(Kurir.rs/ Ona/ The Sun)

