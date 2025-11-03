da li ste znali?

Mnogi nakon pranja mokru kuhinjsku krpu jednostavno prebace preko slavine da bi se što pre osušila. Iako na prvi pogled deluje kao najpraktičnije rešenje, stručnjaci upozoravaju da ova navika može predstavljati ozbiljan higijenski problem.

Vlaga i toplota koje se zadržavaju u tkanini stvaraju idealno okruženje za razvoj bakterija, virusa i gljivica. Takva krpa može postati izvor mikroorganizama koji se prenose na ruke, posuđe i radne površine, pa čak i u vazduh.

Najčešće greške pri sušenju krpa

Preko slavine – Iako je ovo uobičajen način, mikrobi iz vlažne krpe lako mogu dospeti na slavinu, njen perlator i ručke. Sledeći put kada pustite vodu, ti mikroorganizmi mogu završiti na vašim rukama ili u vodi koju koristite.

Na radijatoru – Toplota ubrzava sušenje, ali i širenje mikroorganizama u vazduh. Para koja se diže sa krpe može sadržati bakterije i alergene, što je posebno rizično za osobe sa respiratornim problemima.

Na radnoj površini ili kuki – Ako krpa nije raširena već je presavijena, vlaga ostaje zarobljena u vlaknima. Takvo okruženje savršeno pogoduje razmnožavanju bakterija i plesni.

Kako pravilno sušiti kuhinjske krpe

Da bi se sprečilo širenje mikroorganizama, najvažnije je omogućiti dobru cirkulaciju vazduha.

Temeljno iscedite krpu pre nego što je ostavite da se suši – što manje vlage ostane, to brže i higijenskije će se osušiti.

Raširite je, nemojte je savijati. Na taj način se vlaga brže isparava i sprečava razvoj bakterija.

Birajte mesto sa strujanjem vazduha, poput sušilice za veš, držača u blizini prozora ili vešalice na kojoj krpa može slobodno da visi. Koliko često menjati i prati kuhinjske krpe

Stručnjaci sa Visoke škole Niderajn savetuju da se kuhinjske krpe menjaju svakog dana. Posebno ih treba odmah zameniti ako su bile u kontaktu sa sirovim mesom, živinom ili zemljom. Ako se koriste samo za sušenje sudova ili čaša, mogu potrajati nešto duže.

Za potpuno uklanjanje mikroorganizama preporučuje se pranje u mašini na temperaturi od najmanje 60 stepeni, uz deterdžent koji sadrži izbeljivač – jer on dodatno smanjuje prisustvo bakterija i virusa.

Iako deluje bezazleno, način na koji sušite kuhinjske krpe može imati veliki uticaj na higijenu u domu. Umesto slavine i radijatora, birajte prozračna mesta i redovno menjajte krpe – to je jednostavan, ali efikasan korak ka čistijoj i zdravijoj kuhinji.

