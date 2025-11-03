Slušaj vest

Prašina je večiti neprijatelj svakog domaćinstva — pojavljuje se gotovo neprimetno i već za nekoliko dana prekriva sve površine. Iako se na prvi pogled čini da je dovoljno samo prebrisati nameštaj, način na koji to radite presudan je za rezultat. Ako se prašina briše nepravilno, sitne čestice samo polete u vazduh i ubrzo se ponovo slegnu po nameštaju, ekranima i policama.

Vlažna krpa – tajno oružje u borbi protiv prašine

Profesionalne čistačice tvrde da postoji jednostavan trik koji pravi ogromnu razliku – koristite blago vlažnu mikrofiber krpu. Brisanje suvom tkaninom samo raznosi prašinu po prostoriji, dok vlažna krpa čestice zadržava na sebi. Nakon čišćenja, krpu obavezno operite i osušite, jer se na njoj brzo nakupljaju nove nečistoće.

Redosled čišćenja – ključna greška koju mnogi prave

Mnogi pogrešno započinju čišćenje od usisavanja, a tek kasnije brišu prašinu. Stručnjaci savetuju suprotan redosled: najpre obrišite sve površine, a zatim usisajte podove, tepihe i nameštaj. Ako najpre uključite usisivač, podignućete prašinu u vazduh, koja će se potom ponovo spustiti na već očišćene površine.

Od vrha ka dnu – pravilo koje štedi vreme

Da bi dom zaista bio čist, čišćenje treba započeti od najviših tačaka ka najnižim. Počnite od polica, vrhova ormara, klima-uređaja i okvira prozora, pa se postepeno spuštajte ka stolovima, lajsnama i podovima. Gravitacija će odraditi deo posla za vas — prašina koja se podigne sa viših površina padaće na niže, gde ćete je lako ukloniti u poslednjem koraku čišćenja.

Ne zaboravite na posteljinu i tkanine

Veliki deo prašine i grinja zadržava se u posteljini, zavesama i tapaciranom nameštaju. Grinje se hrane mrtvim ćelijama kože, koje su glavni sastojak prašine, pa je redovno pranje posteljine neophodno. Stručnjaci preporučuju da se posteljina pere najmanje jednom nedeljno na temperaturi od 50 °C ili višoj, kako bi se uništile grinje i bakterije. Dodatnu zaštitu pružaju navlake za jastuke i dušeke koje sprečavaju njihovo zadržavanje.

Uz pravilan redosled i nekoliko jednostavnih trikova, prašina više neće biti svakodnevna borba. Vlažna krpa, pažljivo planirano čišćenje od vrha ka dnu i redovna briga o posteljini — to su tajne zahvaljujući kojima dom duže ostaje čist, a vazduh u njemu svež i prijatan.

