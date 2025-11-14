Slušaj vest

U susret Svetim Vračima, predlažemo četiri fantastična recepta za sitne kolače koje gosti neće moći da odole. Najlepše od svega – svi se prave iz iste osnovne smese, brzo, lako i sa spektakularnim efektom!

Osnovna smesa za sve kolače 1 kg mlevenog keksa

2 kesice vanilin šećera

300 g šećera u prahu

400 g otopljenog margarina

380 ml mlakog mleka Priprema:

Pomešajte keks, šećer u prahu i vanilin šećer. Dodajte otopljeni margarin i mlako mleko, pa dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu, mazivu smesu. Ovo je baza iz koje ćete napraviti sve četiri vrste sitnih kolača.

1. Čokoladna gnezda

Foto: printscreen/youtube/Enina Kuhinja | Eni's Delight

150 g kokosovog brašna

50 g bele čokolade + 2 kašike ulja

2 kašičice prah šećera

100 g crne čokolade + 3 kašike slatke pavlake

30 g kokosovog brašna za posipanje Priprema:

U jedan deo osnovne smese dodajte kokos i otopljenu belu čokoladu. Oblikujte gnezda pomoću modle, napravite mala udubljenja i napunite ih glazurom od crne čokolade i pavlake. Ostavite da se stegnu.

2. Kuglice sa ukusom kafe

Foto: printscreen/youtube/Enina Kuhinja | Eni's Delight

50 g čokolade + 3 kašike ulja

2 kašike mleka

1 kašičica instant kafe

2 kašičice prah šećera

100 g crne čokolade + 5 kašika ulja (za glazuru) Priprema:

U drugi deo smese dodajte otopljenu čokoladu i mešavinu kafe, mleka i šećera. Oblikujte kuglice, napravite udubljenja i prelijte čokoladnom glazurom. Idealne su za ljubitelje mirisa i ukusa kafe!

3. Jaffa kuglice

Foto: printscreen/youtube/Enina Kuhinja | Eni's Delight

1 pakovanje Jaffa keksa (sitno isečen)

50 g crne čokolade + 2 kašike ulja

2 kašičice prah šećera

100 g crne čokolade + 5 kašika ulja (za glazuru) Priprema:

Treći deo smese pomešajte sa seckanim Jaffa keksom i čokoladom, oblikujte kuglice i umačite u čokoladnu glazuru.

4. Kokos kuglice

Foto: printscreen/youtube/Enina Kuhinja | Eni's Delight

150 g kokosovog brašna

2 kašičice vanila arome

50 g bele čokolade + 2 kašike ulja

100 g bele čokolade + 5 kašika ulja (za glazuru)

Priprema:

U četvrti deo smese dodajte kokos i vanilu, oblikujte kuglice i prelijte belom čokoladom. Na kraju ih možete ukrasiti crnom čokoladom za elegantan izgled.

Bonus video: Posne bajadere sa orasima