Najlakši recept za slavske sitne kolače: Od jednog testa napravite 4 vrste, oduševiće se i džangrizava svekrva
U susret Svetim Vračima, predlažemo četiri fantastična recepta za sitne kolače koje gosti neće moći da odole. Najlepše od svega – svi se prave iz iste osnovne smese, brzo, lako i sa spektakularnim efektom!
Osnovna smesa za sve kolače
- 1 kg mlevenog keksa
- 2 kesice vanilin šećera
- 300 g šećera u prahu
- 400 g otopljenog margarina
- 380 ml mlakog mleka
Priprema:
Pomešajte keks, šećer u prahu i vanilin šećer. Dodajte otopljeni margarin i mlako mleko, pa dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu, mazivu smesu. Ovo je baza iz koje ćete napraviti sve četiri vrste sitnih kolača.
1. Čokoladna gnezda
- 150 g kokosovog brašna
- 50 g bele čokolade + 2 kašike ulja
- 2 kašičice prah šećera
- 100 g crne čokolade + 3 kašike slatke pavlake
- 30 g kokosovog brašna za posipanje
Priprema:
U jedan deo osnovne smese dodajte kokos i otopljenu belu čokoladu. Oblikujte gnezda pomoću modle, napravite mala udubljenja i napunite ih glazurom od crne čokolade i pavlake. Ostavite da se stegnu.
2. Kuglice sa ukusom kafe
- 50 g čokolade + 3 kašike ulja
- 2 kašike mleka
- 1 kašičica instant kafe
- 2 kašičice prah šećera
- 100 g crne čokolade + 5 kašika ulja (za glazuru)
Priprema:
U drugi deo smese dodajte otopljenu čokoladu i mešavinu kafe, mleka i šećera. Oblikujte kuglice, napravite udubljenja i prelijte čokoladnom glazurom. Idealne su za ljubitelje mirisa i ukusa kafe!
3. Jaffa kuglice
- 1 pakovanje Jaffa keksa (sitno isečen)
- 50 g crne čokolade + 2 kašike ulja
- 2 kašičice prah šećera
- 100 g crne čokolade + 5 kašika ulja (za glazuru)
Priprema:
Treći deo smese pomešajte sa seckanim Jaffa keksom i čokoladom, oblikujte kuglice i umačite u čokoladnu glazuru.
4. Kokos kuglice
- 150 g kokosovog brašna
- 2 kašičice vanila arome
- 50 g bele čokolade + 2 kašike ulja
- 100 g bele čokolade + 5 kašika ulja (za glazuru)
Priprema:
U četvrti deo smese dodajte kokos i vanilu, oblikujte kuglice i prelijte belom čokoladom. Na kraju ih možete ukrasiti crnom čokoladom za elegantan izgled.
(Kurir.rs/EninaKuhinja)
