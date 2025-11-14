Slušaj vest

U susret Svetim Vračima, predlažemo četiri fantastična recepta za sitne kolače koje gosti neće moći da odole. Najlepše od svega – svi se prave iz iste osnovne smese, brzo, lako i sa spektakularnim efektom!

Osnovna smesa za sve kolače

  • 1 kg mlevenog keksa
  • 2 kesice vanilin šećera
  • 300 g šećera u prahu
  • 400 g otopljenog margarina
  • 380 ml mlakog mleka

Priprema:

Pomešajte keks, šećer u prahu i vanilin šećer. Dodajte otopljeni margarin i mlako mleko, pa dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu, mazivu smesu. Ovo je baza iz koje ćete napraviti sve četiri vrste sitnih kolača.

1. Čokoladna gnezda

sitni kolači za slavu (2).png
Foto: printscreen/youtube/Enina Kuhinja | Eni's Delight

  • 150 g kokosovog brašna
  • 50 g bele čokolade + 2 kašike ulja
  • 2 kašičice prah šećera
  • 100 g crne čokolade + 3 kašike slatke pavlake
  • 30 g kokosovog brašna za posipanje

Priprema:

U jedan deo osnovne smese dodajte kokos i otopljenu belu čokoladu. Oblikujte gnezda pomoću modle, napravite mala udubljenja i napunite ih glazurom od crne čokolade i pavlake. Ostavite da se stegnu.

2. Kuglice sa ukusom kafe

sitni kolači za slavu (3).png
Foto: printscreen/youtube/Enina Kuhinja | Eni's Delight

  • 50 g čokolade + 3 kašike ulja
  • 2 kašike mleka
  • 1 kašičica instant kafe
  • 2 kašičice prah šećera
  • 100 g crne čokolade + 5 kašika ulja (za glazuru)

Priprema:

U drugi deo smese dodajte otopljenu čokoladu i mešavinu kafe, mleka i šećera. Oblikujte kuglice, napravite udubljenja i prelijte čokoladnom glazurom. Idealne su za ljubitelje mirisa i ukusa kafe!

3. Jaffa kuglice

sitni kolači za slavu (4).png
Foto: printscreen/youtube/Enina Kuhinja | Eni's Delight

  • 1 pakovanje Jaffa keksa (sitno isečen)
  • 50 g crne čokolade + 2 kašike ulja
  • 2 kašičice prah šećera
  • 100 g crne čokolade + 5 kašika ulja (za glazuru)

Priprema:

Treći deo smese pomešajte sa seckanim Jaffa keksom i čokoladom, oblikujte kuglice i umačite u čokoladnu glazuru.

4. Kokos kuglice

sitni kolači za slavu (1).png
Foto: printscreen/youtube/Enina Kuhinja | Eni's Delight

  • 150 g kokosovog brašna
  • 2 kašičice vanila arome
  • 50 g bele čokolade + 2 kašike ulja
  • 100 g bele čokolade + 5 kašika ulja (za glazuru)

Priprema:

U četvrti deo smese dodajte kokos i vanilu, oblikujte kuglice i prelijte belom čokoladom. Na kraju ih možete ukrasiti crnom čokoladom za elegantan izgled.

(Kurir.rs/EninaKuhinja)

