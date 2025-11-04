Slušaj vest

Kako je počela sezona slava, domaćinstva širom Srbije uveliko su u pripremama - od spremanja hrane i dekorisanja stola, do smirivanja nervoze pred dolazak gostiju. Iako se mnogima slavlje čini kao dan radosti i okupljanja, oni koji ga organizuju znaju da je put do tog trenutka često ispunjen stresom, žurbom i sitnim porodičnim čarkama.

Na društvenoj mreži TikTok, korisnica @motogirl1301 podelila je snimak koji je mnoge nasmejao jer je, kako kažu, "pogodio suštinu svake slave". Video prikazuje njen dom u haosu oko priprema - sto se postavlja, đakonije se spremaju, a svi ukućani imaju svoj zadatak.

U snimku se može čuti: „Fotelje, ugaone garniture i ormari su izneseni, dok su stolovi, klupe i stolice unešeni. Tanjiri koji se koriste samo jednom godišnje su ispolirani i postavljeni. Pretnje da sledeće godine nećemo ponovo prolaziti kroz ovo, da će se smanjiti broj gostiju, da nećemo nigde ići - sve to se pretvara u napetost. Svi smo se međusobno posvađali po kući, niko ni sa kim ne priča, a svi smo se sklonili u svoje sobe. Čini se kao da je bomba tempirana i čekamo da pukne ili da dođe prvi gost“.

Klikom na link pročitajte kada otac treba da preda slavu sinu.

Reakcije publike su bile raznolike, a mnogi su se nasmejali i prepoznali u toj slici, pa su dodali da "priprema slave u njihovom domu zapravo predstavlja traumatično iskustvo".

"Isto ovako je i kod nas", "Živa istina", "Bez stresa nema prave slave" - samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Iako naizgled duhovit, njen video savršeno prikazuje koliko truda stoji iza tradicije koju domaćini s ponosom čuvaju. Jer, kako bi rekla većina - kad se sve završi, i kad gosti odu zadovoljni, sav stres i galama na kraju se pretvore u lepu uspomenu.

Bonus video: Otac Grigorije objasnio šta je najvažnije da uradimo u sezoni slava