Prašina je jedan od najvećih neprijatelja svakog doma – pojavljuje se neprimetno i brzo se taloži na svim površinama. Iako mnogi misle da je dovoljno prebrisati krpom i završiti posao, način na koji to radite ima ogroman uticaj na to koliko će se prašina brzo vratiti. Nepravilno brisanje često samo podiže sitne čestice u vazduh, koje se zatim ponovo sležu po nameštaju.

Čistačice tvrde da postoji nekoliko jednostavnih trikova uz koje ćete dom duže održati čistim. Ako ih primenite, nećete morati svakodnevno da „lovite” prašinu po policama i televizoru. U nastavku saznajte kako se pravilno briše prašina i koji su trikovi profesionalnih čistačica za dugotrajniji sjaj vašeg doma.

Kako se pravilno briše prašina:

1. Preskočite brisanje suvom krpom

Jedan od najefikasnijih trikova za uklanjanje prašine i sprečavanje njenog brzog povratka je vrlo jednostavan: koristite vlažnu krpu. Brisanje suvom često samo premešta prašinu s mesta na mesto. Umesto toga, uzmite kvalitetnu mikrofiber krpu, lagano je nakvasite i brišite površine.

2. Prvo brišite, pa usisavajte

Česta greška u čišćenju je da se prašina briše tek nakon usisavanja. Stručnjaci savetuju suprotno — prvo obrisati prašinu, zatim usisati tapaciran nameštaj, tepihe i podove. Ako najpre usisavate, prašina će se podići i ponovo taložiti na policama i radnim površinama.

3. Brišite odozgo nadole

Važno je da početak čišćenja bude od najviših površina prema najnižim. Počnite od polica, vrhova ormara, klima-uređaja i prozorskih dasaka, pa se spuštajte ka lajsnama i podovima. Gravitacija je vaš saveznik: prašina će skliznuti nizbrdo i biće uhvaćena ranije uklonjena.

4. Perite kućni tekstil jednom nedeljno

Grinje su mikroskopske organizme koji se hrane mrtvim ćelijama kože – a te ćelije su jedan od glavnih sastojaka prašine. Prašina i grinje se zadržavaju u posteljini, zavesama i tapaciranom nameštaju. Posteljinu treba prati jednom nedeljno u vrućoj vodi (najmanje 50 °C) kako biste efikasno uklonili grinje. Preporučuje se i korišćenje zaštitnih navlaka za jastuke i dušeke.

