Prženice su nekada bile način da se iskoristi hleb od juče, danas su omiljeni comfort food koji spaja generacije. U njima ima nečeg posebnog, baš kao u svakom malom zadovoljstvu koje ne zahteva mnogo, a daje osećaj doma i topline.

Kod nas se prženice prave na klasičan način, nema tu mnogo filozofije, međutim, u turskoj kuhinji u recept je uključen jedan poseban sastojak koji ih čini još mekšim, vazdušastijim i aromatičnijim.

Kako Turci prave prženice?

Osnovni recept za prženice svima je poznat: hleb, jaja, mleko i malo soli. Međutim, Turci u smesu dodaju jogurt, što testu daje posebnu mekoću i čini da prženice budu lagane, prozračne i punog ukusa. Jogurt ujedno pomaže da se hleb ravnomerno natopi, a prženice ostanu sočne i posle pečenja.

A evo i detaljne pripreme…

U smesu za prženice dodajte malo jogurta Foto: Profimedia

Umutite jaja sa malo mleka i kašikom, dve jogurta.

Dodajte prstohvat soli i po želji začine – biber, origano ili sitno seckani peršun.

Hleb umočite u smesu i pecite na umerenoj vatri dok ne porumeni sa obe strane.

Rezultat su prženice koje su spolja hrskave, a iznutra mekane i penaste.

Jogurt daje blagu kiselkastu notu preženicama koja se savršeno slaže sa slanim dodacima kao što je sir, ali i sa slatkim varijantama – medom, džemom ili voćem.

