Iako mnogi od nas imaju svoju ustaljenu rutinu čišćenja, jedna profesionalna čistačica otkrila je da većina ljudi redovno preskače čak devet važnih mesta koja se veoma brzo uprljaju.

Viralni video profesionalne čistačice

Njen video, objavljen na TikToku pod imenom @homecleaning58, postao je viralan i prikupio više od 1.4 miliona pregleda. U njemu detaljno pokazuje koja područja u kući zahtevaju dodatnu pažnju.

1. Odvod sudopere

Prvo na spisku je – odvod. U videu pokazuje kako je jednostavno odvrnuti metalni deo i temeljno ga očistiti, a preporučuje i ribanje dela ispod odvoda pomoću električne četkice.

2. Korpa za prljav veš

Sledeće mesto koje često zaboravimo jeste korpa za prljav veš. Savetuje da je redovno prebrišemo sredstvom za čišćenje i vlažnom krpom, jer se u njoj lako nakupljaju bakterije i neprijatni mirisi.

3. WC šolja

Posebno ističe delove iza i ispod WC šolje, koji često ostanu neočišćeni, iako su najkritičniji kada je reč o higijeni.

4. Kanta za džoger

Kanta za džoger, kaže, treba povremeno oprati deterdžentom za sudove i toplom vodom – i ona je često mnogo prljavija nego što izgleda.

5. Radijatori

Kako bi uklonila prašinu između rešetki, koristila je fen za kosu – jednostavno je oduvala čestice prema dole, a zatim ih usisala.

6. Glava tuša

Za uklanjanje kamenca preporučuje jednostavan trik: glavu tuša potopite u kesu s alkoholnim sirćetom i ostavite neko vreme da deluje.

7. Mikrotalasna rerna

Trikovi za brisanje prašine zlata su vredni Foto: Shutterstock

Mikrotalasnu je najlakše očistiti pomoću limuna. U činiju s vodom dodajte nekoliko kriški limuna, zagrejte u mikrotalasnoj oko minut i zatim obrišite unutrašnjost.

- To je prirodno sredstvo za odmašćivanje, a para olakšava čišćenje, objašnjava.

8. Ventilacioni otvori

Ovi delovi su često zaboravljeni, ali vrlo brzo skupljaju masnoću i prašinu. Preporučuje da ih redovno skidate i perete toplom vodom s deterdžentom.

9. Kvake na vratima

Trikovi za brisanje prašine zlata su vredni Foto: Profimedia

Na kraju – kvake! Dodirujemo ih stalno, a retko čistimo. Dovoljno ih je povremeno prebrisati dezinfekcionim sredstvom.

10. Prekidači za svetlo

Još jedno često zaboravljeno mesto su prekidači za svetlo – mesta koja svakodnevno dodirujemo, a retko dezinfikujemo.

Podeljena mišljenja na internetu

Njeni saveti izazvali su brojne reakcije među ljubiteljima čišćenja, ali i poneko podizanje obrva. Jedan korisnik je napisao:

- Sve je ovo tačno, osim korpe za veš i kante za džoger. Drugi se našalio: - Gledaću video, ali neću to raditi.

Bilo je i onih koji su je podržali: - Zar ljudi to stvarno ne rade? Meni je to bilo redovno nedeljno čišćenje još od detinjstva.

