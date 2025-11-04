Slušaj vest

Model i influenserka sa TikToka Vera Dijkmans odlučila je da potragu za partnerom pretvori u pravi društveni eksperiment. Umesto tradicionalnih dejtova ili aplikacija za upoznavanje, Vera je objavila onlajn upitnik namenjen potencijalnim momcima, u nadi da će među njima pronaći ljubav svog života.

Svojih 374.000 pratilaca na TikToku zamolila je da joj pomognu u ovoj potrazi, a ideja je vrlo brzo postala viralna.

Hiljade prijava u samo jednom danu

Upitnik koji je Vera napravila sadrži niz ličnih pitanja – od onih o svakodnevnim navikama i porodičnoj situaciji, do detalja o prethodnim vezama. Kandidati odgovaraju, između ostalog, na to da li još uvek žive sa roditeljima, imaju li bivše partnerke sa kojima su u kontaktu, poseduju li automobil, planiraju li decu i slično.

Od trenutka objave, Verin formular je privukao ogromnu pažnju: video je pregledan više od 47.000 puta, a u roku od samo 24 sata prijavilo se oko 3.000 muškaraca.

“Ljudi misle da je čudno, ali meni funkcioniše”

„Neki ljudi misle da je čudno što koristim ovu vrstu obrasca za pronalaženje ljubavi, ali sveukupno gledajući, odaziv je bio pozitivan s puno kandidata“, rekla je Vera, koja trenutno živi u Londonu.

Ona je objasnila da iza neobičnog pristupa stoji praktičan razlog: „Teško je naći srodnu dušu u 2023, pa sam odmah htela da proverim ko je dobar kandidat i s kime bih se dobro složila. Moj inbox je zaista prepun poruka potencijalnih kandidata, teško mi je da ih sve prebrojim, ali rekla bih da sam dobila oko 3.000 prijava za 24 sata od objave. Ali, i dalje pristižu.“

Vera Dijkmans traži dečka preko onlajn upitnika Foto: Profimedia

Visoki kriterijumi i jasne želje

Iako nikada nije bila u dugoj vezi, Vera tvrdi da neće snižavati svoje standarde.

„Ceo život sam sama, zato se sada osećam spremnom za vezu. Želim da se skrasim i budem u ozbiljnoj vezi. Ali, taj čovek mora da bude duhovit, imati dobar ukus za muziku i mora da solidno zarađuje. Takođe mora da bude veran i mora da voli crtaće“, iskrena je popularna TikTok zvezda.

Ljubav 21. veka

U eri kada se romantične veze često započinju putem aplikacija i društvenih mreža, Verin pristup možda i nije toliko neobičan koliko na prvi pogled deluje. Jedino što se razlikuje jeste – iskrenost i transparentnost. U svetu filtriranih slika i kratkih biografija, Vera je odlučila da kandidate upozna kroz iskrene odgovore — pre nego što ih uopšte upozna uživo.

