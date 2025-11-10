Slušaj vest

Ruska manekenka Irina Šajk nedavno je podsetila javnost na kultni stil Ćićoline kada se za Noć veštica prerušila u legendarni stajling ove Italijanke. Ćićolina, koja će u novembru napuniti 73 godine, i danas pleni pažnju iskrenim stavovima o životu, ljubavi i politici, ali i smelim javnim nastupima koji pomeraju granice.

Početak karijere i porno industrija

Ilona Štaler je svoju karijeru započela 1964. godine radeći u agenciji za manekenke. Nakon udaje i dobijanja italijanskog državljanstva, preselila se u Italiju. U ranim sedamdesetim upoznala je reditelja porno filmova Rikarda Skikija, sa kojim je ostvarila dugu profesionalnu saradnju. Prvi njen porno film u celosti, „Il telefono rosso“, objavljen je 1983. godine. Tokom karijere glumila je u brojnim filmovima za odrasle, a poslednji je snimila 1992. godine.

Njeni memoari, „Confessioni erotiche di Cicciolina“, objavljeni su 1987. godine u Milanu, a iste godine je glumila u filmu „Carne bollente“, koji je izazvao veliku debatu nakon što se saznalo da je glumac Džon Holms bio HIV pozitivan.

Pomeranje granica i borba protiv tabua

Ćićolina je ponosna na svoj životni put i uticaj koji je imala:

„Pomerala sam granice zdravog razuma i slomila mnoge tabue. Nije bilo lako – dobila sam 50 prijava za nepristojnost na javno mestu, ali sam ponosna na to.“

Pored karijere u porno industriji, Ćićolina se upustila i u politiku, izazivajući još veći skandal nego u filmovima:

„Samo je Marko Panela očekivao da budem izabrana. Borila sam se za stvaranje parkova ljubavi, za to da se zatvorenicima omogući pravo na naklonost, za uvođenje seksualnog obrazovanja u škole i za ukidanje Merlinovog zakona. Takođe sam se zalagala za ekološke poreze na automobile i zabranu testiranja na životinjama.“

Politički angažman i kontroverze

Izabrana je za italijanski parlament 1987. godine sa oko 20.000 glasova. Poznata je po kontroverznim ponudama za mir u svetu, uključujući i predlog da ima seks sa iračkim liderom Sadamom Huseinom u zamenu za stabilnost u regionu.

"Predložila sam seks Sadamu Huseinu, ali on ništa od toga nije razumeo. Ponovo bih uradila tako nešto, za mir u svetu. A ponudila bih predsedniku Severne Koreje, Kim Džong Unu- i to sat seksa, sat ljubavi", otkrila je.

Bila je i među osnivačima italijanskog političkog pokreta „Partito dell'Amore“ (Stranka ljubavi), predvođenog njenom koleginicom porno zvezdom Moanom Poći.

Kasnije je pokušala političku karijeru u Mađarskoj, gde je rođena, planirajući da zastupa Budimpeštanski industrijski okrug Kobaniju, ali nije uspela da prikupi dovoljno potpisa za kandidaturu. Godine 2004. najavila je kandidaturu za gradonačelnicu Milana.

Ljubav, porodica i majčinstvo

Ćićolina je imala prvi brak sa muškarcem 25 godina starijim od sebe, što ju je odvelo u Italiju i pokrenulo njenu karijeru. Nakon toga usledile su veze sa producentom Rikardom Skikijem i američkim vajarom Džefom Kunsom, iz koje je rođen njihov sin Ludvig Mlađi Kuns. Ćićolina ističe da ju je veza sa Kunsom emotivno pogodila:

„Džef mi je naneo mnogo bola, katastrofalna veza. Tokom spora oko starateljstva, tvrdio je sudiji da sam ilegalno dovela sina iz Meksika u Ameriku da snima Moanu. Bilo je istina, ali to se ne govori sudiji.“

Danas ostaje u dobrim odnosima sa sinom i njegovom partnerkom:

„Dobra sam prijateljica sa njegovom devojkom, viđamo se vikendom kada stignemo. Moj sin i njegova devojka vode svoje živote, a ja sam sama. Još nisam pronašla ljubav svog života jer su me muškarci eksploatisali zbog novca i popularnosti. Najvažniji muškarac u mom životu je moj sin. Mnogo ga volim.“

Majčinstvo je, kako kaže, potpuno promenilo njen život:

„Kada postanete majka, potpuno se menjate. Od trenutka kada se dete začne, stvara se ogromna ljubav koju nazivaju majčinskom ljubavlju. Nikada nisam poznavala takvu pre rođenja sina.“

Muzička karijera

Pored filmske i političke karijere, Ćićolina je snimila nekoliko muzičkih albuma i singlova u italo-disco stilu osamdesetih. Njena najpoznatija pesma je „Muscolo rosso“ („Crveni mišić“), koja i danas izaziva nostalgiju kod fanova.

