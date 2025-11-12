Slušaj vest

Priprema se za slavu, zadušnice, parastos ili za sećanje na nekog dragog. U svakoj kući koljivo ima svoj miris i nijansu - ali smisao je isti: život, večnost i ljubav.

Za pravu teksturu i ukus, ne treba ti ništa više od strpljenja i par starih, proverenih koraka.

Sastojci:

500 g pšenice (celog zrna)

200 g mlevenih oraha

150-200 g šećera (ili po ukusu)

1 kesica vanilin šećera

rendana kora limuna (po želji)

prstohvat cimeta (po želji)

prah-šećer za posipanje

Priprema:

Operite pšenicu više puta, dok voda ne postane potpuno bistra. Potom je potopite u hladnu vodu i ostavi da odstoji preko noći, to je ključ da se zrno kasnije lepo raskuva i ne raspadne.

Sutradan, vodu prospite i sipajte novu, pa kuvajte na tihoj vatri oko sat do sat i po. Bitno je da zrna omekšaju, ali da ne postanu kaša. Kad se pšenica "otvori" i zrno pukne, znači da je gotova.

Koljivo Foto: Printskrin / You Tube

Ocedite je, raširim po čistoj kuhinjskoj krpi i ostavite da se suši i hladi. Ovaj deo većina preskoči, i tu se napravi greška. Ako žito ostane vlažno, postaće gnjecavo i teško, a ne rastresito. Neka se suši makar dva-tri sata, a ako može i duže, još bolje.

Kad se potpuno ohladi, sameljite je na krupno u mašini za meso. Zatim dodajte šećer, orahe, vanilin šećer, limunovu koru i po želji malo cimeta. Sve se promeša rukama, lagano, da se sastojci povežu.

Na kraju, prebacite na tanjir ili činiju, poravnajte površinu i pospite prah-šećerom kroz sitno sito da izgleda čisto i uredno. Po tradiciji, na sredini se napravi krst od oraha.

Kako da žito ne bude gnjecavo

Najvažnije je da pšenicu:

- dobro ocedite - nikako je ne koristi dok se potpuno ne osuši,

- ne meljete dok je topla, jer toplota stvara vlagu,

- ne prekuvate - zrno treba da bude mekano, ali da se vidi i "oseti pod zubom".

Ako želite da izgleda lepo i na stolu, koristite sitno mlevene orahe i nemojte preterivati sa šećerom - on vlaži smesu. Umesto toga, deo šećera možete zameniti medom, koji daje sjaj i bogatiju teksturu.

VIDEO: Kako se nekad mlelo žito: