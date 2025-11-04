WC šolja i kanalizacioni sistem nisu kanta za smeće , ali mahinalno često baš tu bacimo nešto što nikako ne bismo smeli. Iako vam se nikad nije desilo da zbog toga imate problem, to ne znači da se on neće desiti. Zapravo, što se više opuštate, situacija će kasnije biti teža.

Devet stvari koje ne smeju da se bacaju u šolju:

1. Kosa i dlake. Tanke su, ali uporne, petljaju se, prave grumenje i blokiraju protok.

2. Štapići za uši i tupferi ili vlažne maramice. Ovi materijali nisu biorazgradivi, a vata nabubri i blokira cevi.

3. Opušci od cigareta. Filter je od sunđerastog neupijajućeg materijala koji se ne razgrađuje i taloži se u odvodima.

4. Konac za zube. Ne razgrađuje se, može da zapetlja drugo smeće i napravi čep.

5. Ulje i masnoće. Iako su tečni, na nižim temperaturama se stvrdnjavaju i lepe se za zidove cevi, postupno sužavajući protok.

6. Vlažne maramice (za bebe, skidanje šminke, čišćenje nameštaja i slično). Nisu isto što i toalet-papir, ne raspadaju se lako i mogu ostati u cevima.

7. Flasteri. Većina sadrži plastiku ili lepak, ne razgrađuju se i mogu da se zaglave u cevima.

8. Papirni ubrusi. Iako su od papira, oni su deblji i napravljeni da se ne raspadaju brzo, što znači da mogu zapušiti cevi.

9. Lekovi. Ne izazivaju uvek zapušivanje, ali hemikalije iz lekova završavaju u vodi i predstavljaju ekološki problem.