Ovih 9 stvari nikako ne smete da bacate u WC šolju: Lako se nagomilavaju i zapušićete odvode
WC šolja i kanalizacioni sistem nisu kanta za smeće, ali mahinalno često baš tu bacimo nešto što nikako ne bismo smeli. Iako vam se nikad nije desilo da zbog toga imate problem, to ne znači da se on neće desiti. Zapravo, što se više opuštate, situacija će kasnije biti teža.
Šolja u toaletu je deo sistema koji odvodi prljavu vodu, ali ima svoju namenu, a ona definitivno nije da zameni kantu za otpatke kad vas mrzi da odete do nje.
Svaki predmet koji nije razgradiv ili je prevelik može da počne da stvara čep, izazove začepljenje i ozbiljne probleme: poplave, neprijatne mirise ili skupe intervencije vodoinstalatera.
Zato koristite ve-ce šolju odgovorno i u nju nikad ne bacajte sledeće predmete.
Devet stvari koje ne smeju da se bacaju u šolju:
1. Kosa i dlake. Tanke su, ali uporne, petljaju se, prave grumenje i blokiraju protok.
2. Štapići za uši i tupferi ili vlažne maramice. Ovi materijali nisu biorazgradivi, a vata nabubri i blokira cevi.
3. Opušci od cigareta. Filter je od sunđerastog neupijajućeg materijala koji se ne razgrađuje i taloži se u odvodima.
4. Konac za zube. Ne razgrađuje se, može da zapetlja drugo smeće i napravi čep.
5. Ulje i masnoće. Iako su tečni, na nižim temperaturama se stvrdnjavaju i lepe se za zidove cevi, postupno sužavajući protok.
6. Vlažne maramice (za bebe, skidanje šminke, čišćenje nameštaja i slično). Nisu isto što i toalet-papir, ne raspadaju se lako i mogu ostati u cevima.
7. Flasteri. Većina sadrži plastiku ili lepak, ne razgrađuju se i mogu da se zaglave u cevima.
8. Papirni ubrusi. Iako su od papira, oni su deblji i napravljeni da se ne raspadaju brzo, što znači da mogu zapušiti cevi.
9. Lekovi. Ne izazivaju uvek zapušivanje, ali hemikalije iz lekova završavaju u vodi i predstavljaju ekološki problem.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Kako da otpušite odvod na sudoperi: