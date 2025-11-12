Slušaj vest

Taša ima 28 godina, živi u Londonu i potpuno je iskrena po pitanju onoga što drugi često kriju - svojih želja, granica i radoznalosti. Iako nije u vezi, otvoreno priznaje da voli da istražuje bliskost sa ljudima koji razmišljaju izvan okvira, naročito sa parovima koji žele da unesu iskrenost i uzbuđenje u svoj odnos.

Upoznale se preko aplikacije

U jednom od takvih susreta, Taša je upoznala Lidiju - devojku u dugoj vezi, koja je, kako kaže, oduvek osećala da u njoj postoji nešto što nije imala priliku da razume. Njih dve su se povezale preko aplikacije za upoznavanje, a Lidija je odmah bila otvorena: ima partnera, ali želi da istraži privlačnost prema ženama.

Drugarice su imale intimno iskustvo, a sada se jedna pita da li je strejt Foto: Prostock-studio / Alamy / Profimedia

- Sve mi je jasno rekla od samog početka. Rekla je da njen dečko zna, da je sve dogovoreno i da on želi da bude deo toga, ispričala je Taša.

Kada su se upoznale, Lidija je bila stidljiva, ali odlučna. Njen partner, Maks, sedeo je u istoj prostoriji, tih i prisutan, ali ne posesivan.

- Osećala sam da želi da se oslobodi, da razume deo sebe koji je godinama potiskivala. Nisam imala utisak da ulazim u tuđu vezu - više kao da pomažem nekom da upozna sebe, rekla je Taša.

Zbog iskustva posumnjala u svoju orijentaciju

Nakon susreta, Lidija joj je poslala poruku: - Sinoć mi je bilo predivno. Mislim da više ne mogu da tvrdim da sam heteroseksualna.

Drugarice su imale intimno iskustvo i sada je jedna zbunjena Foto: Prostock-studio / Alamy / Profimedia

Taša priznaje da ju je to nasmejalo, ali i dirnulo.

- Pomogla sam joj da bude iskrena prema sebi. To nije prevara - to je istraživanje. Ljudi se često plaše da priznaju šta žele. Ja se ne plašim, i ne kajem se, rekla je.

Za Tašu, ovo iskustvo nije bilo samo uzbuđenje, već trenutak iskrenosti između troje odraslih ljudi. Ljudi misle da su ovakvi odnosi tabu, ali zapravo su najiskreniji. Kad postoji dogovor, poverenje i poštovanje, to nije izdaja. To je sloboda, rekla je na kraju.

Pogledajte video: Saveti u vezi intimnih odnosa