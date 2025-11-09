Slušaj vest

Kad dobijete poziv za gala veče u Muzeju filmske akademije u Los Anđelesu, podrazumeva se da ćete spremiti jedan od najboljih stajlinga u životu, a Hejli Biber je nedavno pokazala da je dorasla ovom izazovu.

Kad je stigla na crveni tepih, manekenka i preduzetnica je izgledala spektakularno u Schiaparelli haljini s korsetom, a sve je pratio jednako efekat, iako sveden, manikir.

Hejli Biber na Gala večeri Muzeja filmske akademije u Los Anđelesu Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Supruga pop zvezde Džastina Bibera je poznata po tome što postavlja trendove kad je reč o manikiru i, uopšte, beauty temama, a svake jesenje sezone se vraća prirodnim tonovima inspirisanim aktuelnom palatom u prirodi.

Zato nije iznenađujuće što je svoju braon haljinu dodatno naglasila čokoladnim noktima, i to uz pomoć tehnike "mačje oko" (eng. cat eye), koja je već neko vreme apsolutna pomama na TikToku, gde ima više od 300.000 objava o ovom trendu.

Šta su cat eye nokti?

– Nokti "mačje oko" su jedinstvena vrsta dizajna, koju karakteriše svetlucava uska linija na noktu, čime imitira izgled mačjeg oka –

objašnjava Mišel Hamfri, manikirka koja sarađuje s mnogim zvezdama, za britanski Vogue.

– To je tako jedinstven efekat – kaže ona. – Višedimenzionalan je jer se boje "kreću" po noktu.

To znači da lak suptilno menja nijansu na svetlosti, što je savršena mera prelivanja boja za predstojeću sezonu proslava. Ova tehnika, naime, imitira magnetno polje, raspoređujući metalne čestice tako da stvaraju iluziju dubine i pokreta, a to dalje znači da svaki manikir "mačje oko" može da izgleda potpuno drugačije!

Hejli Biber se opredelila za bogatu nijansu topljene čokolade,koji su se presijavali pri svakom pokretu, a u kombinaciji s njenom braon haljinom koja je sama po sebi malo remek-delo koje hipnotiše interesantnom teksturom ovakav manikir je u isto vreme izuzetno glamurozan i, ipak, nenametljiv.

Kako se izvodi manikirska tehnika cat eye?

Efekat mačjeg oka se stvara upotrebom laka za nokte ili gel-laka koji sadrži magnetne čestice, a potom se iznad drži magnet kako bi se formirali oblici koji reflektuju svetlost u laku dok je mokar. Tek onda se lak suši po UV lampom.

Korak po korak to izgleda na sledeći način:

- priprema noktiju: oblikujete nokte i uklanjate zanoktice,

- nanošenje osnove – na nokte se maže uobičajena baza za duže trajanje manikira,

- nanošenje gel-laka s magnetnim česticama,

- držanje magneta iznad nokta da se čestice rasporede i postigne željeni efekat,

- sušenje noktiju pod UV lampom, nakon čega je lak fiksiran,

- nanošenje završnog sloja – mažete providni lak za duže trajanje manikira i dodatni sjaj.

