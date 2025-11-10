Slušaj vest

Ema Šepard, Britanka iz Blekpula, razvela se 2021. godine posle gotovo dve decenije braka, a iz tog odnosa izašla je slomljena na više nivoa – emotivno, ali i psihofizički. Život koji je vodila u braku i sa dvoje dece bio je stresan i prenatrpan obavezama, što je ostavilo traga i na njenoj spoljašnosti.

No, ova 45-godišnjakinja rešila je da posle razvoda promeni život iz korena – počela je da ide u teretanu i posvetila se pripremanju zdravih obroka. Posvetila se sebi, ponovo je počela da izlazi, a otvorila je i profil na Tinderu. Priznaje da je dobila puno pažnje.

Ema pre transformacije Foto: Printscreen Facebook

"Presrećna sam što sam u potpunosti promenila svoj život. Osećam se neverovatno i kao da moja lepota dolazi iznutra – ranije sam uvek naporno radila i brinula samo o drugima. Ali, ubrzo nakon što sam se razvela, shvatila sam da je došao red na mene. Izgledala sam staro, prazno i iscrpljeno, dok sada prolazim kroz najbolji period u životu. Srećna sam i izgledam potpuno drugačije", rekla je Ema za Daily Mail.

Ema se udala 2000, sa samo 22 godine, a odnos sa suprugom s vremenom je počeo da se raspada. Sve je kulminiralo njegovim odlaskom od kuće u januaru 2021, dok je razvod okončan u oktobru iste godine.

Ema nakon transformacije Foto: Printscreen Facebook

"Bilo je strašno kada je otišao, to me je zaista slomilo. Osećala sam se bezvredno, imala sam napade panike. Nisam verovala u sebe, bila sam izolovana od svega. Tavorila sam, plaćala račune i život je jednostavno prolazio pored mene. A onda sam se jednog dana probudila i pomislila: 'Potičeš iz porodice jakih žena, slobodna si i možeš da promeniš svoj život'. Shvatila sam da mogu da budem bolja verzija sebe", ispričala je Ema, inače socijalna radnica.

Ema nakon transformacije Foto: Printscreen Twitter

Prvo je promenila svoju garderobu – izbacila je iz ormara crne pantalone i ravne cipele, koje je uglavnom nosila, a nabavila je suknje, štikle i kapute jarkih boja. Počela je da nosi crveni karmin i smanjila pušenje – sa 20 cigareta dnevno prešla je na četiri. Takođe, pet puta nedeljno počela je da odlazi u teretanu, promenila je navike u ishrani...

"Sada je sve u vezi mene potpuno drugačije. Ljudi kažu da izgledam neverovatno u poređenju sa nekadašnjom verzijom sebe, a mislim da je to rezultat moje unutrašnje sreće. Sve vreme se smejem i to je tek početak", zaključila je Ema.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Transformacija