Kada se pomene zimnica, jedno od prvih jela koje svima padne na pamet jesu paprike punjene kupusom. To je specijalitet koji se u našim krajevima priprema već decenijama, a tajna njegovog ukusa leži u jednostavnosti i prirodnim sastojcima. Za razliku od mnogih recepata koji se danas koriste, ovaj starinski način ne zahteva sirće, konzervans ili vinobran, već se oslanja na prirodnu fermentaciju – baš kao što su radile naše bake.

Rezultat? Hrskave paprike i sočan kupus, savršeni kao salata uz svako jelo tokom zime. Priprema traje kratko, a ukus će vas podsetiti na detinjstvo i trpezu vaših baka.

Potrebni sastojci:

5–6 kg paprika (babura ili somborka)

3–4 kg kupusa (sitno iseckanog)

150 g soli

5 litara vode

Priprema:

Priprema kupusa

– Sitno iseckajte kupus i dobro ga izgnječite rukama sa solju da pusti svoj sok. Ostavite ga da odstoji 15–20 minuta.

Priprema paprika

– Operite paprike, očistite ih od semena i peteljki.

Punjenje

– Svaku papriku napunite iseckanim kupusom i lagano je pritisnite da nema praznog prostora.

Slaganje u teglu

– Napunjene paprike poređajte uspravno u veću teglu ili bure. Prelijte ih hladnom vodom u kojoj je razmućena so (150 g na 5 l vode).

Fermentacija

– Teglu zatvorite i ostavite na toplom mestu 5–7 dana da započne fermentacija. Nakon toga premeštajte u hladniji prostor (podrum ili špajz).

Savet plus:

Najbolje je koristiti somborke ili babure jer imaju tanju kožicu i idealan oblik za punjenje.

Ako želite da paprike ostanu još hrskavije, možete ubaciti par listova rena ili nekoliko zrna bibera između redova.

Što duže stoje, paprike i kupus postaju ukusniji i sočniji.

