Slušaj vest

Cveće na grobovima vekovima nosi duboku poruku – prolaznost života i večnu nadu. Kada polažemo cvet na grob, govorimo ono što reči često ne mogu: "Nisi zaboravljen. Volimo te. Verujemo u ponovno viđenje."

U narodu postoji verovanje da hrizanteme imaju simboliku prolaznosti, žaljenja i smrti, dok kale i ljiljani simbolizuju odlazak duše na drugi svet, a ako je osoba preminula mlada, nevinost.

grob-groblje-cvece-ruze-zadusnice-pomen.jpg
Foto: Profimedia

Najčešći izbor cveća ima posebno značenje:

  • Ljiljani – simbol nevinosti, čiste duše i vere u vaskrsenje.
  • Beli karanfili – znak večnog poštovanja i odanosti.
  • Zumbuli, visibabe i prolećno cveće – poruka obnove, novog života i svetlosti.

Velikoj većini je cveće ipak samo ukrasni element kojeg nose na groblja kako bi grobovi izgledali lepše, ali ima i onih kojima je poseta grobu prilika za molitvu za svoje pokojne.

Ne propustiteŽenaDa li se na pravoslavnu slavu ide na groblje? Evo šta kaže crkva, a šta običaj
žito, slava, slavski kolač
ŽivotJezivo groblje iz "Crne svadbe" zaista postoji: Nalazi se u Srbiji u selu od 500 stanovnika, a ovo je tajna koju krije
Insert iz serije Crna svadba
Ludi svetNa groblju umesto spomenika odštampane figure pokojnika u prirodnoj veličini: Ljudi širom sveta šokirani bizarnošću (VIDEO)
Groblje sa figurom pokojnika 4.jpg
ZanimljivostiKad se nikako ne ide na groblje? Srpska pravoslavna crkva iznela jasan stav, a veruje se da je ovo greh i da priziva nesreću
dve sveće na groblju za zadušnice
ZanimljivostiSvaki put kada sklone ploču i pobodu ašov u zemlju, tresu im se kolena: Radnici groblja u strahu zbog bizarne pojave, ovo je treći put u 10 dana
whatsapp-image-20221202-at-2.11.34-pm.jpg

 Bonus video: Trudnica traži ime za bebu na groblju

Trudnica traži ime za bebu na groblju Izvor: TikTok/hodgehouse