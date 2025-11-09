Saznajte šta simbolizuje cveće koje nosimo na groblje kada obilazimo naše pokojne.
Ne nosite bilo koje cveće na groblje: Svaki cvet ima posebnu simboliku, pazite da se ne ogrešite o pokojinke
Cveće na grobovima vekovima nosi duboku poruku – prolaznost života i večnu nadu. Kada polažemo cvet na grob, govorimo ono što reči često ne mogu: "Nisi zaboravljen. Volimo te. Verujemo u ponovno viđenje."
U narodu postoji verovanje da hrizanteme imaju simboliku prolaznosti, žaljenja i smrti, dok kale i ljiljani simbolizuju odlazak duše na drugi svet, a ako je osoba preminula mlada, nevinost.
Najčešći izbor cveća ima posebno značenje:
- Ljiljani – simbol nevinosti, čiste duše i vere u vaskrsenje.
- Beli karanfili – znak večnog poštovanja i odanosti.
- Zumbuli, visibabe i prolećno cveće – poruka obnove, novog života i svetlosti.
Velikoj većini je cveće ipak samo ukrasni element kojeg nose na groblja kako bi grobovi izgledali lepše, ali ima i onih kojima je poseta grobu prilika za molitvu za svoje pokojne.
