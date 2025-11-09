Domaća pita sa jabukama kakvu još niste probali: Recept s puterastim testom i karamelizovanim filom!
Amerikanci bi rekli da nema jeseni bez pite od jabuka, a prema ocenama više od 400 čitalaca portala Chew Out Loud, upravo je recept blogerke Ejmi Dong proglašen najboljim receptom za pitu od jabuka.
Tajna se, kaže autorka, krije u puterastom, prhkom testu i savršeno izbalansiranom filu od svežih jabuka, putera i mirisnih začina.
Posle godina isprobavanja različitih recepata, Dong je razvila verziju koja je osvojila i najzahtevnije sladokusce. „Ovo je pita koja nadmašuje i one iz najboljih pekara“, piše autorka. Fil je pun sočnih, svežih jabuka sorte Granny Smith, dovoljno mekanih, ali ne i kašastih, dok testo ima onu idealnu, „listastu“ strukturu koju daje hladan puter i minimalno mešenje.
U receptu se kombinuju beli i smeđi šećer, cimet, muskatni oraščić i malo soka od jabuke ili cidera, što filu daje bogat, karamelizovan ukus. Sve se prekriva gornjom korom, lagano premazanom ostatkom fila i posutom krupnim šećerom i cimetom pre pečenja.
Za testo (dvostruka kora):
2 i po šolje glatkog brašna
pola kašičice sitne kuhinjske soli
1 supena kašika šećera
1 šolja putera, rashlađenog i isečenog na kockice
pola šolje veoma hladne vode sa ledom
Za fil:
1,4 kg zelenih jabuka (Granny Smith)
pola šolje putera
3 supene kašike glatkog brašna
1/3 šolje soka od jabuke ili jabukovog cidera
pola šolje kristal šećera
pola šolje svetlog smeđeg šećera (čvrsto utisnutog)
2 kašičice ekstrakta vanile
2 kašičice cimeta
vrh kašičice muskatnog oraščića
Ostalo:
krupni šećer, za posipanje
cimet, za posipanje
Priprema:
Umesite testo, pa pokrijte samolepljivom folijom i ostavite da odstoji.
Otopite puter na tihoj vatri pa dodajte sve sastojke uz neprestano mešanje. Jabuke isecite na komadiće, pa prelijte ovom smesom i dobro sjedinite.
Testo podelite na dva dela, razvucite, pa prvo stavite jednu koru, zatim nadev sa jabukama, pa preko prekrijte drugom razvučenom korom. Pecite u zagrejanoj rerni dok ne porumeni, a zatim pospite kristal šećerom.
(Kurir.rs)
VIDEO: Pita sa jabukama