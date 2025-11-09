Slušaj vest

Amerikanci bi rekli da nema jeseni bez pite od jabuka, a prema ocenama više od 400 čitalaca portala Chew Out Loud, upravo je recept blogerke Ejmi Dong proglašen najboljim receptom za pitu od jabuka.

Tajna se, kaže autorka, krije u puterastom, prhkom testu i savršeno izbalansiranom filu od svežih jabuka, putera i mirisnih začina.

Posle godina isprobavanja različitih recepata, Dong je razvila verziju koja je osvojila i najzahtevnije sladokusce. „Ovo je pita koja nadmašuje i one iz najboljih pekara“, piše autorka. Fil je pun sočnih, svežih jabuka sorte Granny Smith, dovoljno mekanih, ali ne i kašastih, dok testo ima onu idealnu, „listastu“ strukturu koju daje hladan puter i minimalno mešenje.

U receptu se kombinuju beli i smeđi šećer, cimet, muskatni oraščić i malo soka od jabuke ili cidera, što filu daje bogat, karamelizovan ukus. Sve se prekriva gornjom korom, lagano premazanom ostatkom fila i posutom krupnim šećerom i cimetom pre pečenja.

Za testo (dvostruka kora):

2 i po šolje glatkog brašna

pola kašičice sitne kuhinjske soli

1 supena kašika šećera

1 šolja putera, rashlađenog i isečenog na kockice

pola šolje veoma hladne vode sa ledom

Pita sa jabukama Foto: Balfour Studios / Alamy / Profimedia

Za fil:

1,4 kg zelenih jabuka (Granny Smith)

pola šolje putera

3 supene kašike glatkog brašna

1/3 šolje soka od jabuke ili jabukovog cidera

pola šolje kristal šećera

pola šolje svetlog smeđeg šećera (čvrsto utisnutog)

2 kašičice ekstrakta vanile

2 kašičice cimeta

vrh kašičice muskatnog oraščića

Ostalo:

krupni šećer, za posipanje

cimet, za posipanje

Priprema:

Umesite testo, pa pokrijte samolepljivom folijom i ostavite da odstoji.

Otopite puter na tihoj vatri pa dodajte sve sastojke uz neprestano mešanje. Jabuke isecite na komadiće, pa prelijte ovom smesom i dobro sjedinite.

Testo podelite na dva dela, razvucite, pa prvo stavite jednu koru, zatim nadev sa jabukama, pa preko prekrijte drugom razvučenom korom. Pecite u zagrejanoj rerni dok ne porumeni, a zatim pospite kristal šećerom.

(Kurir.rs)

VIDEO: Pita sa jabukama