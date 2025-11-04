Slušaj vest

U junu, 52-godišnja Dženifer Belen iz Nju Džersija pokazala je rezultate svoje operacije u videu „pre i posle“, ali je klip „pre“ mnoge navodio na pitanje zašto je uopšte pristala na proceduru.

Za Belen, ove reakcije potvrđuju da su stvari kompleksnije nego što deluju na društvenim mrežama.

"Oduvek su mi govorili da izgledam dobro svoje godine,“ kaže za PEOPLE. „Brinula sam o svojoj koži još od tridesetih.“

Iako priznaje da njena koža verovatno izgleda „zdravije“ od kože žena njenog uzrasta, prava briga bila je težina oko očiju i opušten vrat, što je uspevala da sakrije snimajući se iz određenih uglova na društvenim mrežama.

Dženifer Balen pre estetske intervencije Foto: TikTok

"Kada sam podelila medicinske pre i posle fotografije, mislim da su ljudi više razumeli,“ objašnjava. "Jer to nije ono što pokazujem [na društvenim mrežama]. Neću stalno da kažem: 'Pogledajte moj opušten vrat.'“

Belen je uradila duboki facelift lica i vrata kao i endoskopski lifting obrva, zahvaljujući dr Meriam Šikari u Njujorku.

Iskustvo u industriji estetike

Sa desetogodišnjom karijerom direktora med spa-a i prethodnim radom kao medicinski estetičar, svet estetike nije bio nov Belen. Upravo je iskustvo u industriji podstaklo njenu odluku da se podvrgne faceliftu.

"Biti u ovoj branši, znam da je najbolji trenutak za facelift zaista u pedesetim, da biste mogli da uživate u rezultatima,“ kaže. „Mislim da je to savršen period u životu. Deca su odrasla, i želite da se dobro osećate u sopstvenoj koži.“

Pre operacije, Belen je radila lasere, mikroneedling i EmFace (neinvazivni tretman za zatezanje mišića lica i kože), ali je na kraju odlučila da je spremna da „povuče okidač“ na facelift.

Dženifer Balen nakon estetske intervencije Foto: TikTok

Cilj nije bila transformacija, već podmlađivanje

Belen objašnjava da cilj nije bio da postane neko drugi, već da se oseti mlađa verzija sebe, što joj je dr Šikara omogućila. Obe su odlučile da ne rade gornju blefaroplastiku jer bi to previše promenilo njen izgled.

"Oduvek sam imala spuštene kapke i zaista sam osećala da bi blefaroplastika mnogo promenila moj izgled,“ kaže Belen.

"Osećala sam se sigurno sa njom,“ dodaje o dr Shikari. "Za mene je pristup lekara vrlo važan, jer ako nešto krene po zlu, upravo je to način na koji se brinu o pacijentu.“

Srećom, operacija je prošla glatko, a oporavak je bio podjednako jednostavan gotovo bez bola, samo sa malim otokom i bez vidljivih ožiljaka (rezovi su napravljeni duž linije kose).

"Ljudi mi kažu da lažem kada pokazujem oporavak,“ kaže Belen. „A ja se pitam: 'Koji razlog bih imala da lažem?'“

Facelift u pedesetim nije neuobičajen

Uprkos komentarima na TikToku, Belen se ne smatra „premladom“ za facelift.

"Danas se to radi ranije,“ kaže. „Samo što ljudi to ne dele javno… Ne vidite mnogo pedeset- i šezdesetogodišnjakinja na društvenim mrežama.“

Međutim, to se menja, a sve više žena u šezdesetim — poput Kris Džener — otvoreno govori o svojim faceliftima.

"Mislim da je to savršen trenutak, jer ste dovoljno mladi i, nadam se, zdravi,“ kaže Belen.

"Ne verujem u ono 'sačekajte određene godine', jer se nadam da će trajati 10-15 godina, i do 65, 68 neću toliko mariti ako bude trebalo ponoviti.“

Na pitanje da li planira još jedan facelift, Belen odgovara:

"Ne, mislim da je ovo ‘jednom i gotovo’.“