Prava drama odigrala se na takmičenju za Mis Univerzum. Događaj koji se odvija na Tajlandu već je obeležio skandal čiji su glavni akteri predsednik takmičenja i jedna od lepotica koje učestvuju na izboru.

Internet su preplavili snimci drame. Prema izveštajima stranih medija, tokom zvanične dodele lenta došlo je do rasprave između predsednika takmičenja Navata Itsaragrisila i meksičke predstavnice Fatime Boš.

Ceo sukob odigrao se pred svima, jer je događaj emitovan uživo na zvaničnoj Facebook stranici takmičenja.

Predsednik takmičenja javno je doveo u pitanje izostanak meksičke takmičarke sa sponzorskog snimanja koje je održano ranije tog dana i zamolio je da ustane i pred kamerama objasni svoje odsustvo. Tokom razgovora nazvao ju je "glupom". Meksička predstavnica je reagovala na njegove reči, a Itsaragrisil je pozvao obezbeđenje i naredio im da je uklone iz sale.

Grub odnos potpredsednika organizacije Mis Univerzuma za Aziju i Okeaniju i predsednika takmičenja Miss Grand International nije razljutio samo Meksičanku, već i ostale takmičarke, koje su u znak podrške zajedno sa Fatimom Boš napustile salu.

Trenutak kada je desetine manekenki ustalo i napustilo prostoriju brzo je postao viralan, a mnogi su ga nazvali "najosnažujućim činom u istoriji Mis Univerzuma".

Fatima je nakon izlaska iz sale stala pred medije i u kratkoj izjavi rekla:

"Zaista volim Tajland, poštujem sve, mislim da su to divni ljudi. Ali ono što je direktor uradio bilo je nepoštovanje. Nazvao me je glupom. To nije fer, ovde sam, poštujem pravila, nikome ne činim zlo. Trudim se da budem ljubazna i da dam sve od sebe", rekla je ona emotivno, naglašavajući da je važno da svet vidi šta se dogodilo.

Mi smo osnažene žene i ovo je platforma za naše glasove. Niko nas neće ućutkati - dodala je uz gromoglasan aplauz podrške prisutnih.

U njenu odbranu stala je i aktuelna Mis Univerzuma, Dankinja Viktorija, koja je takođe napustila događaj.

(Kurir.rs/Telegraf)