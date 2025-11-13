Slušaj vest

Svaka žena i muškarac želi da parfem koji voli traje što duže, ali često se dešava da miris nestane već nakon nekoliko sati. Razlog nije uvek kvalitet parfema – u velikoj meri to zavisi od vaše kože, temperature, vlažnosti, pa čak i ishrane. Uz nekoliko jednostavnih trikova i pravilan odabir parfema, možete učiniti da miris traje čitav dan i bude postojan, bez potrebe za stalnim popravljanjem.

Zašto parfem traje duže kod nekih, a kod drugih nestaje

Tip kože – Masna koža zadržava mirise duže jer ulja u koži “zaglave” mirisne molekule, dok kod suve kože parfem brže ispari.

pH kože – Kiselost kože utiče na hemijsku stabilnost parfema. Neka tela “aktiviraju” mirise bolje od drugih.

Toplota i vlaga – Topla i vlažna koža pomaže da miris traje duže. Ako vam je koža hladna i suva, miris nestaje brže.

Sloj parfema – Parfemi traju duže od toaletne vode jer ima veću koncentraciju mirisnih ulja.

Nanošenje na pulsirajuće delove – Zglobovi, vrat, iza ušiju i unutrašnja strana laktova oslobađaju toplotu, čime parfem postaje intenzivniji i postojaniji.

miris shutterstock_2034152309.jpg
Dugotrajnost parfema Foto: Shutterstock

Saveti za dugotrajan miris
Hidratacija kože – Nanesite neutralnu ili mirisnu kremu pre parfema. Hidratacija “zaključava” miris.

Nanošenje slojeva – Koristite losion za telo u istom mirisu kao parfem da pojačate postojanost.

Pravilno čuvanje parfema – Držite ga na hladnom i tamnom mestu, jer svetlost i toplota razgrađuju mirisne molekule.

Ne trljajte zglobove – Trljanje razbija mirisne molekule i skraćuje trajanje.

Dugotrajan miris parfema je kombinacija kvaliteta parfema i načina nanošenja, a mali trikovi poput hidratacije kože, nanošenja na pulse points i pravilnog čuvanja mogu ga učiniti postojanim satima. Sada možete uživati u omiljenom mirisu ceo dan i ostaviti nezaboravan trag gde god da krenete.

