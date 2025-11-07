Slušaj vest

Posle mnogobrojnih vojvođanskih đakonija o kojima smo pisali na red su došli i rezanci s makom. To jednostavno, a neodoljivo starinsko jelo i danas ima posebno mesto na trpezi svih koji vole domaću testeninu i miris sveže mlevenog maka. Ova slatka poslastica, koju su nekada pravile naše bake, i dalje se smatra malim praznikom za dušu i nepca.

Vojvođanski klasik s potpisom banatskog majstora

Za sve istinske ljubitelje maka – evo recepta koji donosi malu modernu notu tradicionalnom vojvođanskom specijalitetu. Osmislio ga je poznati kuvar iz Banata, a rezultat je savršena kombinacija starinskog ukusa i jednostavne pripreme.

Rezanci s makom u šarenom tanjiru
Rezanci s makom na vojvođanski način Foto: Acceptphoto / Alamy / Profimedia

Rezanci s makom mogu se praviti u različitim oblicima – kao klasični rezanci, šufnudle ili makarone. Bitno je samo da su od domaćeg testa i da ima maka u izobilju! Kako kažu Banaćani, do kvalitetnog maka danas je sve teže doći – najlepši se još uvek uzgaja u okolini Novog Bečeja.

Recept za domaće rezance s makom

Potrebni sastojci:

  • 1 kg brašna
  • 2 jajeta
  • prstohvat soli
  • malo mlake vode
  • 250 g mlevenog maka
  • 1 šoljica mleka
  • 100 g šećera
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 1 dl ulja
Rezanci s makom u šerpi koja stoji na drvenoj dasci
Rezanci s makom na vojvođanski način Foto: Acceptphoto / Alamy / Profimedia

Priprema:

U većoj posudi pomešajte brašno, jaja, so i malo mlake vode. Zamesite čvrsto testo, oblikujte ga u kuglu i razvaljajte oklagijom u tanku koru. Ostavite je da se prosuši desetak minuta, a zatim je isecite na trake široke oko jedan centimetar. Rezance kuvajte u većoj količini vode dok ne omekšaju, pa ih isperite hladnom vodom kako se ne bi slepili. U šerpi zagrejte ulje, dodajte skuvane rezance i kratko ih propržite. Zatim ih sklonite s ringle.

U manjoj šerpi na tihoj vatri prelijte mleveni mak šoljicom mleka i kuvajte dok tečnost gotovo ne ispari. Dodajte šećer i vanilin šećer, pa sve dobro promešajte. Kad se rezanci malo prohlade, pomešajte ih s makom i uživajte u mirisu koji vraća u detinjstvo.

Bez obzira da li ih pravite po bakinim beleškama ili po ovom modernizovanom receptu, rezanci s makom ostaju sinonim za jednostavno zadovoljstvo. Jelo koje spaja generacije i podseća da se nekada, ali i danas – dobro jelo.

