Slušaj vest

Psihologija je pokušala da razume zašto neki ljudi ne vole da slave rođendan i otkrila da razlozi mogu biti mnogo dublji nego što se misli – i da nemaju nikakve veze sa time da je neko asocijalan ili "čudan".

Za mnoge, rođendan je datum koji obeležava prolazak vremena, podstiče na preispitivanje i pitanje: da li sam tamo gde sam želeo da budem? Psiholozi poput Mirijam Lis, profesorke psihologije na Univerzitetu Meri Vošington, objašnjavaju da ovakvi momenti samoprocene mogu izazvati tugu ili razočaranje kada se shvati da očekivanja nisu ostvarena. Umesto da bude razlog za slavlje, rođendan postaje podsetnik na propuštene prilike ili neostvarene snove i svaka nova godina deluje kao još jedna crtica u životnom bilansu. Ne radi se o pesimizmu, već o prirodnoj težnji da se u simboličnim datumima sopstveni put sagleda realnije.

Neprijatnost zbog pažnje

Takođe, ne osećaju se svi prijatno u centru pažnje. Rođendanske proslave stavljaju osobu pod reflektore – čestitke, pokloni, slike, osmesi, što može biti stresno za one koji su introvertni ili pate od socijalne anksioznosti. U tim slučajevima, slavlje se pretvara u emotivno naporno iskustvo.

Ne vole svi da slave rođendan Foto: Aaron Amat / Alamy / Profimedia

Kako objašnjava američka psihoterapeutkinja dr Elen Hendriksen, stručnjak za anksiozne poremećaje, za mnoge je sama pomisao da moraju delovati srećno ili zabavljati druge veliki pritisak. Pažnja drugih, ma koliko dobronamerna, može delovati nametljivo i izazvati nelagodu ili nervozu. Oni koji biraju da rođendan provedu sami ili u krugu bliskih ljudi ne odbacuju društvenost – samo teže iskrenosti i emotivnoj udobnosti.

Prošlost i emotivna sećanja

Iza odluke da se rođendan ne slavi mogu stajati i negativna iskustva iz prošlosti. Zaboravljen rođendan, svađa, gubitak ili traumatičan događaj koji se desio tog dana mogu ostaviti dubok trag. Mozak tada povezuje taj datum sa neprijatnim emocijama, pa izbegavanje postaje način samoodbrane.

Psihologija taj fenomen naziva emotivnim uslovljavanjem – mozak automatski povezuje određeni datum sa određenim osećajem. Odbijanje proslave tako postaje način da se osoba zaštiti od mogućih razočaranja ili ponovnog proživljavanja bola. Kod nekih se javlja i strah od usamljenosti ili misao "niko se neće setiti mog rođendana", što dodatno pojačava želju da se dan ignoriše.

Svest o prolaznosti vremena

Još jedan čest razlog je suočavanje s protokom vremena. Svaki rođendan ne donosi samo novu godinu, već i gubitak – mladosti, prilika, vremena da se ostvare još neispunjeni snovi. U društvu koje slavi večnu mladost i produktivnost, takve misli mogu biti posebno teške.

Čest razlog je suočavanje sa protokom vremena Foto: LJSphotography / Alamy / Profimedia

Prema rečima britanske psihološkinje dr Linde Bler, rođendani mogu pokrenuti anksioznost vezanu za starenje, posebno ako se godine doživljavaju kao mera lične vrednosti. Za neke, duvanje svećica više simbolizuje prolazak vremena nego slavlje životnih uspeha.

"Rođendanski bluz" i pritisak da budemo srećni

Zapadna kultura nameće ideju da rođendan mora biti srećan i pun slavlja. Ali upravo taj društveni standard često izaziva suprotan efekat: ako se neko ne oseća veselo, može osetiti tugu, pa čak i tzv. "rođendanski bluz" – blagu depresiju vezanu za taj dan.

Razlozi su različiti: poređenje s drugima, nerealna očekivanja podstaknuta društvenim mrežama ili jednostavno osećaj da nema razloga za slavlje. Ipak, ne želeti da se slavi rođendan ne znači da neko ima problem ili da je zatvoren prema drugima. To je, naprotiv, znak autentičnosti i svesnosti – način da se poštuju sopstveni ritam i emotivne potrebe.

Ne voleti rođendane ne znači biti asocijalan. To često znači samo jedno – birati svoj način da se žive emocije, bez pritiska i očekivanja drugih. A to je, u suštini, znak emocionalne zrelosti.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Lepa&Srećna 10. rođendan