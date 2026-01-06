Slušaj vest

Biljne alternative za slatku pavlaku odličan su izbor za one koji izbegavaju mleko, poste ili prate poseban plan ishrane.

Posne varijante slatke pavlake odličan su izbor i za one koji ne podnose mlečne proizvode i za one koji jednostavno preferiraju biljne alternative. Danas postoji mnogo mogućnosti koje po ukusu, teksturi i gustini mogu gotovo u potpunosti zameniti original.

Zanimljivo je da se neka biljna mleka, uz minimalne dodatke, lako mogu pretvoriti u savršenu zamenu za klasičnu pavlaku. Ako postite ili izbegavate proizvode životinjskog porekla, možete isprobati i trikove za pripremu posnih beze kora.

Evo nekoliko odličnih opcija:

1. Kokosovo mleko

Čak i ako niste ljubitelj ukusa kokosa, ovoj zameni vredi dati šansu. Kokosovo mleko, koje se pravi od mesa zrelog kokosa, poznato je po svojoj kremastoj, gustoj teksturi i blagom ukusu.

Kokosovo mleko Foto: Profimedia

U mnogim svetskim kuhinjama, naročito u azijskoj i afričkoj, neizostavan je sastojak jela poput karija, supa i sosova. Može se koristiti i u smutijima, kafi ili poslasticama.

Najbolje od svega – ne treba mu ništa dodavati, jednostavno se koristi u istoj količini kao i obična slatka pavlaka.

2. Biljna mleka i tofu

Na tržištu postoji širok izbor mleka od orašastih plodova – bademovo, od indijskog oraha, makadamije, pistaća i mnoga druga. Sama po sebi, ova mleka su odlična za napitke, ali su previše retka da bi zamenila pavlaku.

Zato se kombinuju sa dodatnim sastojcima kao što su natopljeni orašasti plodovi, margarin ili mekani tofu. Kada se izmiksaju, dobija se bogata i glatka masa slična pavlaci, koja se može koristiti u istom odnosu kao i originalni proizvod.

3. Konopljino mleko sa margarinom

Mleko od konoplje spada među nutritivno najbogatije biljne napitke – sadrži omega-3 masne kiseline, magnezijum, vitamin D i mnogo proteina.

Međutim, pošto ima prilično retku teksturu, najbolje ga je kombinovati sa masnijim sastojcima, poput margarina ili blagog biljnog ulja. Zbog svog orašastog, blago zemljanog ukusa, idealno je za slana jela poput supa, variva ili kremastih soseva.

4. Ovseno mleko sa kukuruznim skrobom

Ovseno mleko nastaje kada se ovas potopi i izblenda, čime se oslobađa prirodni skrob koji mu daje kremastu, glatku strukturu i blag, neutralan ukus.

Ovseno mleko Foto: Shutterstock

Iako je gušće od većine biljnih mleka, da biste dobili teksturu sličnu pavlaci, možete mu dodati malo kukuruznog skroba ili margarina. Ova kombinacija daje odličan rezultat za kolače, kafe ili posne poslastice.

5. Sojino mleko i biljno ulje

Sojino mleko je jedno od najstarijih i najpoznatijih biljnih mleka, i i dalje se smatra najboljom alternativom za kuvanje, pečenje i napitke.

Da biste dobili gustinu sličnu slatkoj pavlaci, pomešajte dve trećine šolje sojinog mleka sa trećinom šolje neutralnog ulja. Tako pripremljena mešavina može se koristiti u istim količinama kao i klasična pavlaka, bez razlike u teksturi.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Recept za lagani mlečni kolač: