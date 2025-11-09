Slušaj vest

Hemijski poznata kao natrijum bikarbonat, ova materija ima dve glavne svrhe: čišćenje i pečenje.

Prema članku objavljenom na portalu House Digest, čarolija sode bikarbone leži u jednostavnoj reakciji kiseline i baze. Kada sveža soda dođe u kontakt s kiselim sastojkom (poput sirćeta u otopini za čišćenje ili u receptu za palačinke), oslobađa gas ugljendioksid, stvarajući poznato penušanje. No, kada otvoreno pakovanje pređe granicu od šest meseci, njena učinkovitost za određene svrhe počinje slabiti.

Kada ističe rok trajanja sodi bikarboni?

Za vrhunske rezultate u pečenju, gde pomaže da se testo za hleb ili kolače digne, stručnjaci se slažu da bi otvoreno pakovanje sode bikarbone trebalo zameniti svakih šest meseci do godinu dana.

Natrijum bikarbonat je izuzetno stabilan spoj koji se nikada neće "pokvariti" na način da uzrokuje zdravstvene probleme. Međutim, njegova moć slabi jednom kada se otvori i izloži vazduhu. Tada počinje upijati vlagu i mirise iz okoline, što umanjuje njenu sposobnost da proizvede ključnu reakciju ugljendioksida pri mešanju s kiselinom.

Soda bikarbona za čišćenje i pečenje Foto: Profimedia

Jednostavan trik za proveru svežine sode bikarbone

Ako želite da proverite da li je vaša soda bikarbona još uvek dovoljno potentna za pečenje - postoji brz i jednostavan test.

Jednostavno uzmite kašičicu praha i dodajte nekoliko kapi kisele tečnosti, poput limunovog soka ili alkoholnog sirćeta. Ako smesa burno zapeni i stvori mehuriće, vaša soda je i dalje dovoljno snažna za sve vaše kulinarske potrebe. S druge strane, ako je reakcija slaba ili je uopšte nema, vreme je za novu kutiju. Kako biste joj sledeći put produžili vek trajanja, prebacite prah iz originalne kartonske kutije u hermetički zatvorenu posudu i čuvajte na hladnom i suvom mestu.

I zapamtite, ako vaša soda bikarbona padne na ovom testu, nipošto je nemojte baciti! Iako možda više nije pouzdana za recepte, njena svojstva upijanja mirisa i nežnog čišćenja i dalje su netaknuta. Jednostavno je prenamenite za kućne zadatke: koristite je kao osveživač za frižider, za čišćenje odvoda ili držite otvorenu kutiju pored sudopere za brzo i ekološko ribanje.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Farbanje jaja sodom bikarbonom: