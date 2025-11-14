Slušaj vest

Život je težak, a čovek se neretko oseća kao skladište - kao prostor zatrpan mislima, emocijama, kao soba u neredu. Toliko je u svakom od nas neobrađenih osećanja, starih zamerki, nepotrebnih strahova i misli koje nas sprečavaju da slobodno dišemo... A kad osetite da vam sve pada sa polica i da klizite na dno - setite se ovog jednostavnog pravila.

Smirenje ne zahteva uvek komplikovano promišljanje i duge procese - dovoljno vam je pravilo 3 "ne".

1. Ne žurite sa reakcijom

Prvo "ne" se odnosi na pauzu.

Brojte do tri, udahnite i pogledajte situaciju iz daljine Foto: Shutterstock

Kada smo povređeni, kritikovani ili osećamo pretnju. često reagujemo automatski: branimo se, izmišljamo izgovore i napadamo. Ali upravo u tim trenucima nastaju sukobi, reči zbog kojih kasnije kajemo i odluke donete iz emocija.

Pauza nije slabost. To je trenutak kada vaš um sustiže vaše emocije. Brojte do tri, udahnite i pogledajte situaciju iz daljine. Često je to dovoljno da vidite da stvari nisu tako loše kao što izgledaju.

2. Ne preuzimajte tuđe poslove

Drugo "ne" odnosi se na granice.

Mnogi ljudi imaju tendenciju da nose tuđa osećanja: krivicu, iritaciju, odgovornost za svoje loše raspoloženje. "Ako je ljut, to je moja krivica.“ Ali to nikad nije slučaj. Svaka osoba je odgovorna za svoje stanje, za svoje reakcije.

Ako je neko nesrećan, to je njegovo nezadovoljstvo. Ako je neko grub, to je njegov način suočavanja sa bolom. Niste kanta za tuđe emocije.

Naučite da se zapitate: "Je li ovo moj problem?“ Ako nije, mentalno ga vratite onome kome pripada. I osetićete olakšanje u sebi.

3. Ne zaboravite na sebe

Treće "ne“ je najvažnije.

Mislite na sebe Foto: Shutterstock

Često brinemo o drugima, trudimo se da uradimo sve, da budemo zgodni, potrebni i korektni. Ali zaboravljamo na sebe - svoje želje, svoje potrebe, pa čak i na jednostavno opuštanje.

A unutrašnji svet je kao bašta: ako je ne zalivate, uvenuće.

Ne odlažite sebe za kasnije. Male radosti, trenuci tišine, lepe reči upućene sebi - to nije sebičnost, već duhovna higijena. Bez toga je nemoguće ostati živ, iskren i ceo.

Zapamtite: ne žurite, ne svojatajte tuđe probleme i ne zaboravite na sebe. Ovo jednostavno pravilo vas vraća vašim korenima, vašem pravom ja.

