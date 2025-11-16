Slušaj vest

Brazilska influenserkaŽejzi Aruda ponovo je u centru pažnje svetskih medija.

U intervjuu za britanski Daily Star, Žejzi je ponovo pokazala da za nju ne postoje teme koje su “previše osetljive” ili “neprimerene” za javnost. Govorila je o svojim iskustvima, željama i granicama, odnosno njihovom odsustvu.

Otkrila je da je jednom imala odnose s osmoricom muškaraca istovremeno, objašnjavajući kako joj je bila želja da isproba sve i da je upravo to iskustvo za nju bilo posebno uzbudljivo.

- Imam dve ruke pa mogu da zadovoljim barem pet osoba, bilo je veoma uzbudljivo kada nas je bilo toliko - izjavila je

I dok su mnogi njene izjave dočekali s osudom, drugi su je pohvalili zbog iskrenosti i hrabrosti da o stvarima koje većina krije progovori otvoreno i bez srama.

- Volim da pomeram granice i isprobam sve. Život je prekratak da bih ga provela u strahu od tuđeg mišljenja - izjavila je Žejzi dodajući kako za nju sloboda znači biti potpuno svoja.

Aruda je inače već godinama poznata u Brazilu, gde je javnosti prvi put zapela za oko zbog nesporazuma na fakultetu, pojavila se u kratkoj roze haljini, a fotografije su postale viralne. Od tada gradi imidž žene koja se ne boji kontroverze. S vremenom je postala jedno od najpraćenijih lica na društvenim mrežama u Latinskoj Americi, a svoje iskustvo i stavove odlučila je da pretoči i u knjigu.

- Ljudi o meni imaju mišljenje, a da me nikada nisu upoznali. Knjigom sam htela da pokažem da sam više od fotografije na ekranu, da iza svega stoji žena koja zna šta želi i koja ne pristaje na kompromise - rekla je Žejzi.

