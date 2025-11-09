Slušaj vest

Ako ste u potrazi za ekološkim načinima da vaš dom ostane svež i čist i bez neprijatnih mirisa, ništa ne brinite, pronašli smo pravo rešenje. Naime, kombinacija limun i lovorov list pokazala se kao najefikasnija, a u nastavku saznajte zašto.

Limun i lovor je odlično rešenje za održavanje svežine u domaćinstvu. Snažna aroma upija neprijatne mirise, a antibakterijska svojstva mogu da pomognu u smanjenju količine bakterija koje ih uzrokuju. Uz to, lovor sadrži prirodne sastojke koji odbijaju insekte kao što su cineol i eugenol.

Prirodna ulja u lovoru imaju i snažno antibakterijsko delovanje, a limunska kiselina osvežavajući učinak i može da pomogne da se neutrališu neki mirisi. Prijatna citrusna nota može da osveži vazduh u prostoriji.

Kombinacija ova dva sastojka stvara prirodno i delotvorno sredstvo za osvežavanje vazduha i uklanjanje neprijatnih mirisa. Miris lovora i limunska kiselina odbijaju insekte, posebno komarce.

Uklanja neprijatne mirise iz obuće

Prvi savet odnosi se na uklanjanje neprijatnih mirisa iz obuće. Dovoljno je da u svaku cipelu stavite nekoliko suvih listova lovora i da ih ostavite preko noći.

Snažan aromatičan miris lovorovog lista upija neprijatne mirise uzrokovane znojenjem.

Najbolji osveživač vazduha

Drugi trik je da stavite lovorov list u polovinu limuna. Ova jednostavna kombinacija osvežava vazduh u prostoriji, tera moljce i komarce.

Listovi lovora sadrže prirodna jedinjenja poput cineola i eugenola, koji deluju kao delotvorni repelenti za insekte. Stavite limun s lovorovim lišćem u različite prostorije u domu, poput spavaćih soba, dnevnih soba ili ormara.

Limun Foto: Shutterstock

Domaće sredstvo protiv insekata

Potrebni sastojci:

- 1 veliki limun

- 5-10 listova lovora

- 2 šolja vode

- bočica s raspršivačem

Priprema:

Limun naseckajte na tanke krugove. Stavite sve sastojke u šerpu i prokuvajte. Smanjite vatru i ostavite smesu da se krčka otprilike 15-20 minuta. Pustite da se smesa ohladi i zatim je procedite kroz sito.

Proceđenu tečnost ulijte u bocu s raspršivačem. Dobro protreste pre upotrebe. Poprskajte na područja gde su prisutni insekti ili direktno na kožu (izbegavajte područja oko očiju i usta).

Saveti:

Intenzivniji miris: Ako želite intenzivniji miris, možete da dodate nekoliko kapi eteričnih ulja poput lavande, čajevca ili eukaliptusa.

Gotov repelent čuvati u frižideru i potrošiti unutar nekoliko dana. Možete da pripremite veću količinu i da je čuvate u frižideru. Pre svake upotrebe dobro protresti.

Lovorov list Foto: Profimedia

Domaće sredstvo za čišćenje od limuna i lovora

Potrebno je:

- 1 limun

- 2-3 lista lovora

- 1 šolja vode

- bočica s raspršivačem

Priprema:

Sve sastojke stavite u lonac i zagrevajte na šporetu dok limun malo ne prokuva i pustite sok. Pustite da se smesa ohladi, a zatim je procedite u bocu sa raspršivačem. Dobro protresti pre upotrebe. Ovo sredstvo za čišćenje možete da koristite na raznim površinama, kao što su:

Ogledala i prozori: Poprskajte po površini i izglancajte krpom od mikrovlakana.

Vrata frižidera: Uklanjaju neprijatne mirise i ostavljaju sveži miris.

Kuhinjske ploče: Pomaže u uklanjanju masnoće i dezinfikuje površinu.

Sanitarna keramika: Pogodna za čišćenje umivaonika, kada i WC šolje.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Na šta ukuzuju neprijatni mirisi tela