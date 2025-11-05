Slušaj vest

Džesi Bani, dvadesetpetogodišnja influenserka ranije poznata kao devojka sa najvećim grudima u Austriji, nedavno je zakoračila u svet roditeljstva. Objavila je na Instagramu da se konačno pridružila „milfača“ klubu, objavljujući srećnu vest o rođenju svog deteta.

Beba je rođena iz veze sa trans partnerkom Vijenom Ekstrim, koja je takođe poznata po svom upečatljivom izgledu, a neki tvrde da ima jedne od najvećih usana na svetu.

Par je podelio svoju priču na „Ljubav ne sudi“ na Jutjubu kanalu, prikazujući svoju vezu kao dugu i stabilnu.

„Džesi je moja prva devojka i nadam se da će biti moja poslednja“, rekla je Viena, koja je imala 18 godina kada je upoznala godinu dana mlađu Džesi. U to vreme, Viena još nije počela tranziciju, a svoj trans identitet je shvatila tokom pandemije.

„Viena se jednog jutra probudila i rekla da je nesrećna. Prihvatila je da je trans i od tada je sve počelo brzinom munje. Posle samo šest meseci, postala je nova osoba“, prisetila se Džesi.

Pogledajte u galeriji fotografije ovog neobičnog para:

1/6 Vidi galeriju Džesi Bani i Vijena Ekstrim dobile bebu Foto: printscreen/youtube/Love Don't Judge

Džesi je dodala da iako izgledaju drugačije od drugih parova, žive sasvim normalnim životom. Gradile su vezu osam godina, a njihove porodice su bile oduševljene kada su primile vest o dolasku bebe.

Kada je reč o privatnosti deteta, par je odlučio da ga ne izlaže društvenim mrežama. „Samo se nadamo da će naše dete odrasti u dobru osobu. Želimo da bude otvorenog srca, ljubazan i empatičan“, naglasila je Vijena.

Iako se suočavaju sa negativnim komentarima na mreži, Džesi priznaje da je ponekad teško podneti kritike. „Ja sam veoma osetljiva osoba i nikada nisam plakala zbog ružnih komentara“, rekla je.

Par planira da proširi svoju porodicu u budućnosti, a Vijena je dodala da će nastaviti da eksperimentiše sa svojim upečatljivim izgledom.

Bonus video: Transrodna osoba postala mis Holandije