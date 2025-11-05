da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Nije bez razloga što domaćice već decenijama biraju upravo futoški kupus. O njegovom ukusu i kvalitetu govori se s generacije na generaciju, a poznavaoci tvrde da nijedna druga sorta nema tako tanke i hrskave listove, kao ni savršen balans između slatkog i kiselog. Malo je poznato da koreni ove sorte sežu još u 16. vek — prvi zapisi o njegovom uzgoju u Futogu datiraju iz 1578. godine, što ga svrstava među najstarije i najpoznatije domaće poljoprivredne proizvode.

Kupus koji je postao brend

Foto: Shuterstock

Danas futoški kupus nije samo povrće — on je svojevrsni simbol srpske tradicije, ponosa i kvaliteta. Ova bela sorta prepoznatljiva je po tankim listovima, lako se kiseli i podjednako je dobra za pripremu jela i svežu potrošnju. Zahvaljujući jedinstvenom hemijskom sastavu — višem udelu prirodnih šećera i nižem sadržaju kiselina i belančevina — futoški kupus daje posebno bogat i prijatan ukus. Upravo zbog toga postao je prvi prehrambeni proizvod u Srbiji koji je dobio oznaku geografskog porekla.

Cilj – evropska zaštita porekla

Jedan od lokalnih proizvođača iz Futoga, Miroljub Petrović, ističe da uzgajivači imaju ambiciozne planove kada je reč o budućnosti ovog čuvenog proizvoda.

- Želja nam je naravno da futoški kupus kao proizvod zaštitimo i na nivou Evropske unije, nadam se da ćemo u narednih godinu do dve to i ostvariti, izjavio je on za Agromediju.

Iako je reč o proizvodu od nacionalnog značaja, većinu proizvodnje danas i dalje nose mala porodična gazdinstva.

- Ona ne mogu u ekonomskoj utakmici da se takmiče sa velikim proizvođačima ili industrijama ukoliko rade preradu. Mala gazdinstva prave specifične proizvode i plasiraju ih kao visokokvalitetne, tako pronalaze svoje mesto na tržištu, objašnjava Petrović.

Kako prepoznati pravi futoški kupus?

Konkurencija na tržištu je velika, pa se na pijacama često može čuti tvrdnja da je svaki drugi kupus – baš futoški. Ipak, original se može prepoznati samo po jasno označenom imenu, deklaraciji proizvođača i posebnom znaku Udruženja proizvođača i prerađivača „Futoški“, uz obaveznu oznaku kontrolisano ime porekla. Sve što se prodaje bez te oznake – nije pravi futoški kupus, prenosi Agromedija.

Pogledajte video: Kako pravilno da pripremite kiseli kupus?