Oblande su jedne od omiljenih kolača i obavezne na slavskim trpezama, a ukoliko želite da uštedite iskoristite ovaj recept, gde se od jedne smese prave čak tri vrste.

Kokos oblande

Sastojci:

260 g petit ber keksa, mlevenog

100 g margarina, otopljenog

80 g šećera u prahu

100 ml mleka

Dodatni sastojci:

50 g kokosa

8 kašika mleka

2 štangle crne čokolade, otopljene

3 lista oblande

Priprema:

Kako biste napravili ove oblande pomešajte keks sa šećerom u prahu, dodajte otopljeni margarin i izmešajte, a zatim dodajte mleko i izmešajte. Nakon toga smesi dodajte kokos i opet izmesite rukom smesu. Sipajte 8 kašika mleka i nastavite da mesite rukom. U pola smese sipajte otopljenu crnu čokoladu, dve štangle i mesite.

Na prvi list oblande rasporedite čokoladnu smesu, stavite drugi list oblande i rasporedite belu smesu i zatim odozgo stavite treći list oblande. Pritisnite nečim teškim i ostavite da odstoji u frižideru. Nakon toga isecite i servirajte.

Oblande Foto: Printscreen/Youtube/Ukusna hrana

Kocke sa suvim grožđem

Sastojci:

260 g petit ber keksa

100 g margarina

80 g šećera u prahu

100 ml mleka

Dodatni sastojci:

100 g suvog grožđa

100 g čokolade za glazuru

2 lista oblande



Priprema:

Kako biste napravili ove oblande pomešajte keks sa šećerom u prahu, dodajte otopljeni margarin i izmešajte, a zatim dodajte mleko i izmešajte. Nakon toga smesi dodajte suvo grožđe i dobro izmešajte rukom.

Stavite prvi list oblande i ravnomerno rasporedite smesu, pa preko njega stavite drugi list oblande. Pritisnite nečim i ostavite da odstoji u frižideru. Isecite i servirajte.

Sitni kolači Foto: Pritnscreen

Rolat sa orasima

Sastojci:

260 g petit ber keksa

100 g margarina

80 g šećera u prahu

100 ml mleka

1 list oblande

Dodatni sastojci:

100 g mlevenih oraha

6 kašika mleka

1 list oblande

Priprema:

Kako biste napravili ove oblande pomešajte keks sa šećerom u prahu, dodajte otopljeni margarin i izmešajte, a zatim dodajte mleko i izmešajte. Smesi dodajte orahe pa izmešajte. Dodajte 6 kašika mleka i dobro izmesite rukom.

Na 1 list oblande koji ste prethodno stavili između dve vlažne krpe, ravnomerno rasporedite smesu. Pažljivo urolajte u rolat i uvijte u najlonsku foliju. Nakon toga ga isecite na kolutove i servirajte. Možda ćete želeti da napravite i figaro sitne kolače sa orasima.

