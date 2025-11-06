3 vrste oblandi od jedne smese: Starinski slavski kolači koje obožavaju sve generacije
Oblande su jedne od omiljenih kolača i obavezne na slavskim trpezama, a ukoliko želite da uštedite iskoristite ovaj recept, gde se od jedne smese prave čak tri vrste.
Kokos oblande
Sastojci:
260 g petit ber keksa, mlevenog
100 g margarina, otopljenog
80 g šećera u prahu
100 ml mleka
Dodatni sastojci:
50 g kokosa
8 kašika mleka
2 štangle crne čokolade, otopljene
3 lista oblande
Priprema:
Kako biste napravili ove oblande pomešajte keks sa šećerom u prahu, dodajte otopljeni margarin i izmešajte, a zatim dodajte mleko i izmešajte. Nakon toga smesi dodajte kokos i opet izmesite rukom smesu. Sipajte 8 kašika mleka i nastavite da mesite rukom. U pola smese sipajte otopljenu crnu čokoladu, dve štangle i mesite.
Na prvi list oblande rasporedite čokoladnu smesu, stavite drugi list oblande i rasporedite belu smesu i zatim odozgo stavite treći list oblande. Pritisnite nečim teškim i ostavite da odstoji u frižideru. Nakon toga isecite i servirajte.
Kocke sa suvim grožđem
Sastojci:
260 g petit ber keksa
100 g margarina
80 g šećera u prahu
100 ml mleka
Dodatni sastojci:
100 g suvog grožđa
100 g čokolade za glazuru
2 lista oblande
Priprema:
Kako biste napravili ove oblande pomešajte keks sa šećerom u prahu, dodajte otopljeni margarin i izmešajte, a zatim dodajte mleko i izmešajte. Nakon toga smesi dodajte suvo grožđe i dobro izmešajte rukom.
Stavite prvi list oblande i ravnomerno rasporedite smesu, pa preko njega stavite drugi list oblande. Pritisnite nečim i ostavite da odstoji u frižideru. Isecite i servirajte.
Rolat sa orasima
Sastojci:
260 g petit ber keksa
100 g margarina
80 g šećera u prahu
100 ml mleka
1 list oblande
Dodatni sastojci:
100 g mlevenih oraha
6 kašika mleka
1 list oblande
Priprema:
Kako biste napravili ove oblande pomešajte keks sa šećerom u prahu, dodajte otopljeni margarin i izmešajte, a zatim dodajte mleko i izmešajte. Smesi dodajte orahe pa izmešajte. Dodajte 6 kašika mleka i dobro izmesite rukom.
Na 1 list oblande koji ste prethodno stavili između dve vlažne krpe, ravnomerno rasporedite smesu. Pažljivo urolajte u rolat i uvijte u najlonsku foliju. Nakon toga ga isecite na kolutove i servirajte. Možda ćete želeti da napravite i figaro sitne kolače sa orasima.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Posne bajadere sa orasima: