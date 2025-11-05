Slušaj vest

Postoji nekoliko izuzetno otpornih i izdržljivihsobnih biljaka koje podnose zaboravljanje, neredovno zalivanje i manje idealne uslove u stanu.

Zamija i afrička smokva spadaju među najzahvalnije vrste za gajenje. Potrebno im je minimalno zalivanja, dobro podnose polusenku, a pritom izgledaju dekorativno i elegantno u svakom prostoru. Upravo zbog toga postale su omiljen izbor onima koji žele zelenilo u domu, ali bez brige da će naredne nedelje biljka izgledati kao da je prošla kroz borbu.

Zamija

Zamija je sukulentna zimzelena biljka poznata i kao zamioculcas. Potiče iz istočne Afrike, a sve češće se može videti i u našim domovima. Pored lepog i dekorativnog izgleda, glavna prednost joj je izuzetna nezahtevnost.

Najbolje uspeva na sunčanom, blago zasenjenom i toplom mestu, ali vodite računa da ne bude direktno na suncu. Optimalna temperatura je od 20 do 25°C.

Ako je kupite tokom zime, ne brinite ako ne raste – novi listovi počeće da niču tek u proleće. Sa zalivanjem budite pažljivi, jer zamija ne voli previše vode, jednom mesečno je sasvim dovoljno. Ni sa prihranom ne treba preterivati – samo tokom perioda vegetacije.

Ako se borite sa slabim osvetljenjem u stanu, izaberite zamiju! Odlično podnosi tamnije prostorije i uprkos tome zadržava lep izgled.

Sobne biljke Foto: Shutterstock

Afrička smokva

Ovaj tropski grm u prirodnim uslovima može da naraste i kao stablo, dok u saksiji ostaje kompaktan i dekorativan.

Ne traži mnogo pažnje – retko zalivanje, polusenka i izbegavanje naglih promena temperature sasvim su dovoljni da buja i izgleda raskošno tokom cele godine.

Zbog čvrstog lišća i otpornosti, jedna je od omiljenih biljaka u domovima gde biljke obično nemaju mnogo šanse.

Ukratko, dovoljno je samo povremeno proveriti da li je zemlja suva i dati im malo vode – sve ostalo ove biljke rade same. Savršene su za zauzete, zaboravne ili jednostavno one koji tek ulaze u svet kućnog zelenila.

(Kurir.rs/Žena.rs)

VIDEO: Sobne biljke koje cvetaju: