MISICA LAŽNE DRŽAVE KOSOVO RAZBESNELA IZJAVOM! Pitali je koje jezike govori, ona odgovorom zaprepastila, pa nastavila OGAVNO da provocira
Birkena Selmani predstavnica lepotice takozvane države Kosovo, nastavlja da šokira svojim izjavama. Sada je ponovo izazvala veliku buru u javnosti novim ispadom.
Naime, tokom predstavljanja na međunarodnom takmičenju lepote, Selmani je izjavila da govori dva jezika "kosovski i albanski jezik".
Ova njena izjava izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama.
Tu nije bio kraj - baš suprotno. Kada je izjava postala viralna, misica je rešila da dolije ulje na vatru i dodatno isprovocira internet zajdnicu. Pokušala da se opere pa nastavila još gore da provocira.
S obzirom na to da je pristigao veliki broj komentara, Brikena Selmani je odlučila da se lično oglasi i reaguje na sve što se o njoj pisalo.
"Pozdrav svim Albancima širom sveta! Žao mi je, ali moram da ispravim svoju grešku - ne govorim dva jezika, već šest: prištinski, prizrenski, albanski, kosovski...", rekla je kroz osmeh, aludirajući na prethodnu izjavu što je tek postalo viralno.
(Kurir.rs/Žena)