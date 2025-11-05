Slušaj vest

Birkena Selmani predstavnica lepotice takozvane države Kosovo, nastavlja da šokira svojim izjavama. Sada je ponovo izazvala veliku buru u javnosti novim ispadom.

Naime, tokom predstavljanja na međunarodnom takmičenju lepote, Selmani je izjavila da govori dva jezika "kosovski i albanski jezik".

Ova njena izjava izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama.

Tu nije bio kraj - baš suprotno. Kada je izjava postala viralna, misica je rešila da dolije ulje na vatru i dodatno isprovocira internet zajdnicu. Pokušala da se opere pa nastavila još gore da provocira.

S obzirom na to da je pristigao veliki broj komentara, Brikena Selmani je odlučila da se lično oglasi i reaguje na sve što se o njoj pisalo.

"Pozdrav svim Albancima širom sveta! Žao mi je, ali moram da ispravim svoju grešku - ne govorim dva jezika, već šest: prištinski, prizrenski, albanski, kosovski...", rekla je kroz osmeh, aludirajući na prethodnu izjavu što je tek postalo viralno.

(Kurir.rs/Žena)