Brižit Polster nikada nije mogla da zamisli da će joj venčanje biti otkazano osam meseci pre velikog dana. Da je to znala, ne bi uplatila ogromnu kaparu za svoje luksuzno mesto venčanja.

Prema njenim rečima, mogla je da izgubi oko 12.000 dolara, da se nije pojavila – jedna nesebična neznanka.

Neočekivani poziv koji je promenio sve

U viralnom videu na TikToku, Brižit je ispričala da je bila slomljena jer je već izgubila depozite za gotovo sve od keteringa i rasvete do cveća. Međutim, samo nedelju ili dve kasnije, pozvali su je iz njenog izabranog prostora za venčanja, s neočekivanom vešću: druga mlada želela je da preuzme njen otkazani datum – 11. oktobar. Ali pod jednim uslovom: da Brižit dobije nazad sav svoj novac.

„Počela sam da plačem na telefonu, jer ta devojka meni ništa ne duguje. Nikome ne duguje ništa,“ rekla je Brižit u svom videu. „Pomislila sam: ’Nemoguće. Tako mi je drago što se ta osoba udaje tog dana na tom mestu, a ne ja.’“

TikTok zajednica pronašla „dobru vilu“

Brižit je za PEOPLE rekla da je tokom razgovora osetila „talas emocija“, ali da je odmah znala da želi da pronađe mladu koja joj je učinila tako veliko dobro delo. Zato se obratila „TikTok detektivima“ da joj pomognu.

Samo dva sata nakon što je objavila video, koji sada ima više od 280.000 pregleda, korisnici su pronašli identitet druge mlade – bila je to influenserka Tejla Santos (30).

Nekoliko njenih pratilaca, kojih ima gotovo 80.000, označilo ju je u objavi, nakon čega su se dve žene povezale i počele da se dopisuju.

Brižit Polster

Tejla je za PEOPLE objasnila zašto joj je bilo važno da Brigete dobije svoj novac nazad:

„Znala sam koliko košta organizacija venčanja. Svi ti depoziti i avansi su ogromni! Znala sam i koliko je koštalo naše mesto, pa sam bila svesna koliki je to gubitak za nju. Nisam znala zašto je otkazala, ali sam mogla da zamislim da joj nije bilo lako. Ako sam mogla da joj olakšam bar malo – želela sam to da učinim.“

Dodala je i: „Ako su već uzeli moj depozit, ne postoji nijedan razlog da zadrže i njen.“

mlada na venčanju

Venčanje iz snova

Venčanje Tejle i njenog izabranika Devona Maja održano je 11. oktobra u bajkovitom dvorcu u stilu šatoa i, kako kaže, bilo je „sve o čemu je mogla da sanja“.

„Savršen spoj romantike, vintage atmosfere i čiste zabave,“ rekla je.

„Devon i ja smo uvek bili savršena ravnoteža on donosi energiju i zabavu, a ja ljubav prema svemu što je romantično i estetsko. Taj dan je bio baš mi — sanjiv, emotivan i prelep, ali i prava žurka.“

Tokom proslave, Tejla i Devon su iznenadili goste otkrivši da su se tajno venčali već 11. januara, na maloj ceremoniji sa članovima porodice.

„Svi su mislili da će ceremonija biti tada, ali smo im rekli da smo već muž i žena! To je bio najposebniji trenutak, pun emocija.“

Prijateljstvo koje traje

Brižit i Tejla su i dalje u kontaktu i planiraju da se sretnu uživo, bilo u Njujorku ili Bostonu.

Njihova priča, započeta slučajno i kroz suze, postala je simbol dobrote, empatije i ženske solidarnosti i dokaz da ponekad, potpuni neznanac može doneti najveću utehu.