Jedna majka zatražila je podršku na Redditu nakon neprijatnog iskustva tokom dugog leta iz Njujorka u Cirih, kada ju je putnica iz biznis klase napala zato što je putovala sa svojom devetomesečnom bebom.

Majka je u objavi objasnila da je koristila svoje poene da sebi i bebi obezbedi udobno putovanje i malo sna tokom noćnog leta.

ilustracija Foto: Shutterstock

„Nedavno sam letela iz Njujorka u Cirih sa svojom bebom od devet meseci. Bio je to noćni let, pa sam odlučila da iskoristim poene i rezervišem ležeće sedište u biznis klasi kako bismo obe mogle da odspavamo,“ napisala je.

Nakon ukrcavanja, sve je izgledalo mirno, beba je bila spokojna i radoznalo gledala oko sebe. Ali kada je druga putnica stigla do svog sedišta pored njih, situacija se brzo promenila.

„Čula sam je kako prilično glasno govori: ‘Je l’ se šališ?’“ prisetila se majka.

Kratak plač, velika drama

Prvih nekoliko sati prošlo je bez problema, beba je spavala tri sata. Međutim, kada se probudila gladna, zaplakala je na kratko.

"Probudila se i ogladnela, pa je plakala možda dva minuta, dok sam joj pravila flašicu,“ objasnila je.

To je, izgleda, bilo previše za njenu komšinicu iz biznis klase.

„Ta žena je skočila, pokazala mi srednji prst i odjurila do stjuardesa,“ napisala je majka.

Prema njenim rečima, putnica se žalila posadi tvrdeći da majku i bebu treba „prebaciti u ekonomsku klasu“.

Kada se vratila na svoje mesto, žena je nastavila s uvredama:

„Rekla mi je da bebe ne pripadaju biznis klasi i da, ako ne mogu da ‘kontrolišem svoje dete’, ne treba da budem tu.“

majka i beba/ilustracija Foto: Shuterstock

Majka je, iscrpljena ali odlučna, odgovorila:

„Rekla sam joj da dajem sve od sebe i da, uz svo dužno poštovanje, može da me ostavi na miru. Ako ne želi rizik s kim će sesti na komercijalnom letu, može da leti privatno.“

Nakon toga, više nisu razgovarale. Žena je stavila slušalice i ostatak puta ćutala.

„Bebe imaju pravo da budu gde god putuju i odrasli“

Nakon sletanja, majka je i dalje razmišljala o incidentu. Kada je kasnije ispričala priču svojoj svekrvi, iznenadila se njenom reakcijom.

„Moja svekrva je rekla da se slaže s tom ženom da bebe ne bi trebalo da budu u biznis klasi i da je to neko nepisano pravilo,“ navela je.

Majka se nije složila:

„Zašto bih morala da sedim u ekonomskoj ako ne moram, samo zato što imam dete? To mi je besmisleno.“

Podrška sa interneta

Većina korisnika Reddita stala je uz nju:

„Ne možeš da određuješ ko ima pravo da sedi u kom delu aviona. Ako ima kartu, ima i pravo da bude tu,“ napisao je jedan komentator.

Drugi je dodao:

„Ljudi imaju pravo da nemaju decu, ali nemaju pravo na svet bez dece.“

Priča je izazvala lavinu komentara o tome gde su granice tolerancije i prava u vazdušnom saobraćaju — i još jednom otvorila večitu temu: da li luksuz podrazumeva i svet bez beba, ili i najskuplje karte pod istim nebom znače zajednički prostor za sve?